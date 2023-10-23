Разработка логотипа с нуля.

Добрый день!

Мне нужно разработать логотип.

Новая компания, находится в Испании.

Надо логотип сделать для бренда в системе Падел Тенниса!

Суть: компания которая производит одежду, монтирует корты для падел тенниса, а так же клуб для падел тенниса.

Название наше lindo padel.

В переводе - хороший падел, приятный падел… перевод этого слова размытый, оно применяется и к людям и к ситуации и к вещам… выражает приятность

Лого не должен быть детским, это взрослый бренд - аудитория спортсмены и игроки в падел теннис!

Основные цвета темно синий и темно красный (практически черные).

Прошу писать в лс или отвечу по заявке.

Только опытным!

Всем заранее спасибо за отклики.