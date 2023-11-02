Брендовое мини портфолио

Необхідно зробити дизайн невеличкої лендінг сторінки за моїм вайрфреймом. Дуже проста і швидка робота. Дивись вайрфрейм у вкладенні. Розраховую на те, що ви впораєтесь із цим максимум за 1 годину. Розраховую на ...
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На основе мини тз, презентовать
Лого компании
Фирменные цвета
Шрифт на латинице и кириллице
1 пример рекламного билборда
Компания- маркетплейс.
Это не должно быть полноценным проектом, просто требуется дизайнер с хорошим вкусом, который сможет показать направление для дальнейшего дизайна, дальнешее сотрудничество возможно, так как проект большой
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