Редизайн страницы

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок34 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт. Много страниц. Будем делать по странично редизайн. Ищу человека который Перекинет в фигму страницу и внесет в нее корективы по шрифтам, иконкам, блокам и шапке. В целом все могу рассказать по видео чату. Ищу дизайнера свободного сейчас и готового работать в паре со мной. Редизайн главной 500 грн и внутрки(20-30 шт) по 250 грн.

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$100
10 дней
UAH
Лучший веб-дизайнер ноября