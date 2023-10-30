Редизайн страницы

Есть сайт. Много страниц. Будем делать по странично редизайн. Ищу человека который Перекинет в фигму страницу и внесет в нее корективы по шрифтам, иконкам, блокам и шапке. В целом все могу рассказать по видео чату. Ищу дизайнера свободного сейчас и готового работать в паре со мной. Редизайн главной 500 грн и внутрки(20-30 шт) по 250 грн.