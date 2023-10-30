Оформление главной страницы сайта

Задачи: Разработка трех отдельных лендингов с уникальным дизайном для каждого. Создание привлекательных и информативных секций на лендингах, включая заголовки, описания, изображения и формы обратной связи. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт организации, сейчас производится его обновление.
За основу взят современный адаптивный дизайн и оформление, но от другой тематики.
Нужно Предложить вариант оформления в рамках имеющейся структуры и блоков сайта
с графикой, тематически подходящей по направлению деятельности компании -
повышение износостойкости инструмента.
Текущий (старый сайт) martensit-msk.ru
Новый прототип, который нужно переоформить martensit-msk.site
ссылка на баннер главной страницы https://martensit-msk.site/images/slider/slide44.jpg
В основном нужно проработать главную страницу, логотип в шапке, баннер, плитки ссылки
В блоке "услуги", иконки преимуществ 6 шт , оформить под преимущества заказчика:
1. Увеличение срока службы минимум в два раза
2. Обработка происходит на всю глубину изделия
3. Первую-тестовую обработку делаем бесплатно
4. Нет ограничений по маркам стали и твердого сплава
5. Не изменяем габаритные размеры изделия ни на микрон
6. Снижаем охрупчивание без изменения твёрдости
Предложить замену кораблю, который выплывает при прокрутке страницы.
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