Оформление главной страницы сайта

# 1 — $ 100

Есть готовый сайт организации, сейчас производится его обновление.

За основу взят современный адаптивный дизайн и оформление, но от другой тематики.

Нужно Предложить вариант оформления в рамках имеющейся структуры и блоков сайта

с графикой, тематически подходящей по направлению деятельности компании -

повышение износостойкости инструмента.

Текущий (старый сайт) martensit-msk.ru

Новый прототип, который нужно переоформить martensit-msk.site

ссылка на баннер главной страницы https://martensit-msk.site/images/slider/slide44.jpg

В основном нужно проработать главную страницу, логотип в шапке, баннер, плитки ссылки

В блоке "услуги", иконки преимуществ 6 шт , оформить под преимущества заказчика:

1. Увеличение срока службы минимум в два раза

2. Обработка происходит на всю глубину изделия

3. Первую-тестовую обработку делаем бесплатно

4. Нет ограничений по маркам стали и твердого сплава

5. Не изменяем габаритные размеры изделия ни на микрон

6. Снижаем охрупчивание без изменения твёрдости

Предложить замену кораблю, который выплывает при прокрутке страницы.