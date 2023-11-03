Дизайн внутренних страниц сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка2 просмотра
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Дизайн внутренних страниц сайта согласно ТЗ.

2 месяца назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
SergeyMalyshev
Сергей 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
2 месяца назад
$55
2 дня
Очередная работа, очередное подтверждение профессионализма и высокого качества. Большое спасибо за работу!
И снова в яблочко! Четкая постановка задачи, приятнейшая коммуникация, моментальная оплата.