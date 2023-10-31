Два креативных дизайна

Есть следующие сайты:

http://rblud.site/

https://psouzapgroyal.com/

https://casino-win.pro/

https://777rbl.com/



Необходимо перерисовать дизайн сайта

http://rblud.site/



ТЗ для первого дизайна:

1.Берем как за основу дизайна сайты предоставленные выше

2.Перерисовываем дизайн, оставляя кнопки "Получить бонус", "Скопировать промокод"

3.Оставляем место под баннеры в каждой карточке

4.Новый дизайн должен быть в стиле "gates of olympus" (гугл картинки в помощ)

5.Должна быть красивая рамка у каждой карточки

6.Можно менять размеры и форму карточек на усмотрение дизайнера

7.Должен быть красивый backgroud, так же в стиле "gates of olympus"

8.Так же нужно сделать красивый hover при наведении на карточку. На наведение должна реагировать рамка, кнопки получение бонуса и копирование промокода



ТЗ для второго дизайна:

Все тоже самое как у первого, но новый дизайн должен быть в стиле игры "Fortune Tiger"



Дедлайн до вечера