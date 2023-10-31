Два креативных дизайна

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок117 просмотров
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Есть следующие сайты:
http://rblud.site/
https://psouzapgroyal.com/
https://casino-win.pro/
https://777rbl.com/

Необходимо перерисовать дизайн сайта
http://rblud.site/

ТЗ для первого дизайна:
1.Берем как за основу дизайна сайты предоставленные выше
2.Перерисовываем дизайн, оставляя кнопки "Получить бонус", "Скопировать промокод"
3.Оставляем место под баннеры в каждой карточке
4.Новый дизайн должен быть в стиле "gates of olympus" (гугл картинки в помощ)
5.Должна быть красивая рамка у каждой карточки
6.Можно менять размеры и форму карточек на усмотрение дизайнера
7.Должен быть красивый backgroud, так же в стиле "gates of olympus"
8.Так же нужно сделать красивый hover при наведении на карточку. На наведение должна реагировать рамка, кнопки получение бонуса и копирование промокода

ТЗ для второго дизайна:
Все тоже самое как у первого, но новый дизайн должен быть в стиле игры "Fortune Tiger"

Дедлайн до вечера 

2 месяца назад
DanialWeb
Даниал 
18 летКазахстан
2 года в сервисе
Был
25 дней назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Lukasus7788
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$70
1 день
UAH
Отличный опыт работы с фрилансером по имени Ярослав! Он отлично справился с поставленной задачей. Даже с ограниченным временем, Ярослав успел создать два уникальных дизайна до вечера. Он быстро реагировал на наши замечания и пожелания, внося необходимые правки в работу. Результат нас приятно удивил, и мы остались довольны сотрудничеством. Ярослав оставил положительное впечатление своим профессионализмом и творческим подходом. Мы определенно будем сотрудничать с ним в будущем и рекомендуем его услуги другим. Большое спасибо!
Заказчик всегда на связи, постановка задачи чёткая, недвусмысленная. Приятен в коммуникации и в работе. Не бойтесь идти на контакт и сотрудничество. Не пожалеете. :)