Функциональное назначение сайта: отслеживание в реальном времени проведения соревнований.

Данные на сайт могут транслироваться одновременно с нескольких мест.

Целевая аудитория: тренеры, комментаторы ТВ и интернет-трансляций и болельщики. Возраст: от 16 до 60.



Более подробное ТЗ скину в личку.

Ссылки на портфолио нужны, новичкам не писать.

Цена обсуждаема

Сроки сжаты - две недели до сдачи заказчику, обратная связь моментальная.



UX/UI