Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок52 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Функциональное назначение сайта: отслеживание в реальном времени проведения соревнований.

Данные на сайт могут транслироваться одновременно с нескольких мест.

Целевая аудитория: тренеры, комментаторы ТВ и интернет-трансляций и болельщики. Возраст: от 16 до 60.

Более подробное ТЗ скину в личку.
Ссылки на портфолио нужны, новичкам не писать.
Цена обсуждаема
Сроки сжаты - две недели до сдачи заказчику, обратная связь моментальная.

UX/UI

Дизайн сайта
2 месяца назад
_Leica_
Наиля 
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
2 месяца назад
$203
13 дней
RUB
Все отлично, рекомендую Василия! Быстрая обратная связь, инициативность, быстрое выполнение заказа.
Наиля понятно ставит задачи, обосновывает внесение правок и своевременно оплачивает работу. Рекомендую её к сотрудничеству :)