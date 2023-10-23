Редизайн сайта

$150
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок118 просмотров
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Сайт который будем редизайнить: https://clck.ru/36CaJT

Цвета оставляем светлые, саму палитру цветов желательно взять с этого сайта, структуру основного сайта сильно не трогаем: https://clck.ru/36CaMk

Также нравится этот реф: https://clck.ru/36CaQm

+ надо опираться на аудит, но там так стандартные рекомендации: https://clck.ru/36CaRw

Дизайн сайтаРедизайн сайта
2 месяца назад
abramovich_rb
Евгений 
27 летБеларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
meyrindisign
27 летАргентина
3 месяца в сервисе
Была
3 часа назад
2 месяца назад
$100
9 дней
USDT
Я очень разочарована опытом работы с данным заказчиком. Я потратила значительное количество времени и усилий, выполняя работу, которая выполнена раньше срока и принята в полном объёме. Однако, заказчик просто пропал и на связь не выходит. Оплаты за работу нет.