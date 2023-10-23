Редизайн сайта

Необходимо навести красоту в интернет магазине. Нужен человек, который сможет сам не меняя кардинально стиль шаблона улучшить его дизайн и навести порядок в css коде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт который будем редизайнить: https://clck.ru/36CaJT
Цвета оставляем светлые, саму палитру цветов желательно взять с этого сайта, структуру основного сайта сильно не трогаем: https://clck.ru/36CaMk
Также нравится этот реф: https://clck.ru/36CaQm
+ надо опираться на аудит, но там так стандартные рекомендации: https://clck.ru/36CaRw
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