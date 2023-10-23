Редизайн сайта

Я очень разочарована опытом работы с данным заказчиком. Я потратила значительное количество времени и усилий, выполняя работу, которая выполнена раньше срока и принята в полном объёме. Однако, заказчик просто пропал и на связь не выходит. Оплаты за работу нет.