InDesign срочно

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Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок66 просмотров
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вытащить из пдф фотографии+текста в хорошем качестве( без надписей по ним)

2 месяца назад
guest_16872518492729
Казахстан
6 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад