Дизайн и создание сайтов под ключ, рисование иллюстраций, технический дизайн. Всегда на связи.
Портфолио 2005-2023: http://www.alexey-popov.com
Пишите в личные сообщения, всё обсудим :) .
Расценки:
- Дизайн сайта от 900$ до 1500$ (концепция главной страницы), внутренние страницы от 50$ за 1 шт.
- Создание сайта "под ключ" от 2500$
- Иллюстрации matte painting от 750$
- Лендинг от 500$
- Консалтинг от 50 у.е - в час.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
17
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
2 года назад
Все было сделано оперативно, и при этом качественно, с прекрасным знанием своего дела. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Александром! Рекомендую. Четкое задание, быстрая связь, оплата вовремя.
$6000
10 баллов
2 года назад
Хочу порекомендовать Алексея. Работаем с ним далеко не в первый раз. От работы только положительные впечатления. Исполнение быстрое, качественное, полное соблюдение сроков, очень ответственный. Понимает "хотелки" заказчика с полуслова, предлагает решение, инициирует. Своевременно, почти мгновенно, отвечает на вопросы. Да и визуально его работы выглядят очень красиво. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за очередной интересный проект, было очень приятно работать вместе!
$2200
10 баллов
2 года назад
Работаем с Алексеем уже достаточно долго, исполнитель с отличным подходом и креативным умом, рекомендую особенно для задач требующих глубокого анализа.
Ответный отзыв
Умный и понимающий заказчик. Всегда все четко, честно и попятно, в работе с Петром можете не переживать. Рекомендую
$2001
10 баллов
4 года назад
Однозначно рекомендую Алексея, как очень грамотного дизайнера. Если Вам необходим дизайн за дёшево и быстро, то данный исполнитель Вам не подойдёт. Но если Вы хотите сделать качественный, понятный и современный дизайн, то Алексей точно справится с задачей. Понимание с пол слова, подскажет как нужно и правильно подать картинку. Работой доволен на 100%. Таких специалистов единицы.
Ответный отзыв
Очень рад был сотрудничеству с Максимом. Всё обсуждали вдвоем, очень вменяемый и вежливый заказчик. Оплату получил полностью, никаких проблем не было. Всем рекомендую и буду рад новым проектам!
$1100
10 баллов
4 года назад
Работали с Алексеем по созданию дизайна для доски объявлений. Алексей очень ответственно подошел к работе. Всегда был на связи, оперативно решали вопрсы по правкам, проект выполнил точно в срок. Остались только положительные эмоции, таких исполнителей очень мало - профессионал и этим все сказано. Рекомендую Алексея и продолжаем работать дальше уже вне проекта фриланс биржы.
Ответный отзыв
Проект был тяжелый, всё обсуждали в спокойной рабочей атмосфере. Проблем с оплатой никаких не было, сотрудничаем дальше без опасений, всем рекомендую сотрудничество с Павлом
Дизайн сайтов
45 отзывов
$25/час
от $100от 1 дня
#74
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$25/час
от $2500от 30 дней
#278