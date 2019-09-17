Однозначно рекомендую Алексея, как очень грамотного дизайнера. Если Вам необходим дизайн за дёшево и быстро, то данный исполнитель Вам не подойдёт. Но если Вы хотите сделать качественный, понятный и современный дизайн, то Алексей точно справится с задачей. Понимание с пол слова, подскажет как нужно и правильно подать картинку. Работой доволен на 100%. Таких специалистов единицы.