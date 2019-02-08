maxim_VV

Максим maxim_VV

 
35 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Адаптивная вёрстка и программирование.

Добрый день. Меня зовут Максим.

Уже почти 10 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности. Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, пишу серверный код, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.

Не очень люблю, но могу взяться за доработки, если они мне интересны.

Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.

Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.

Стек технологий, которые задействую в работе, отмечен ниже.

Моё направление:

  • Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).
  • Программирование: JavaScript ﻿ES5-6, React.js, Node.js.
  • Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.
  • Установка на CMS (MODx, WordPress).
  • Инструменты: Gulp / Webpack
Использую в работе:

  • Html / Pug
  • Css / Less / Scss
  • ﻿Gulp / Webpack
  • Bootstrap 3/4
  • ﻿Flexbox
  • JavaScript / jQuery
  • Node.js
  • React.js / Redux
  • SVG animations
  • PHP
  • MODx / WordPress
  • Git
  • Photoshop / Illustrator / Sketch
Контакты:

Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapMODXjQueryIllustratorSCSSGulpPhotoshopNode.jsReact.jsGitRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
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HTML-верстка
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Отзывы заказчиков
Kurilshik
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$400
10 баллов
год назад
Доработки главной и верстка каталога
Все хорошо
Все отлично. Работой доволен.
Ответный отзыв
Kurilshik
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$650
9 баллов
год назад
Верстка промо-лендинга с анимацией
Срок получился выше заявленного, но и работа была очень нестандартной. Максим все выполнил, вмешательств с моей стороны было минимум. Рекомендую, когда нужно писать что-то с нуля. Продолжаем сотрудничество 👍
Понравилось работать с Алексеем. Все макеты и техническое задание были предоставлены и проконсультированы по каждому пункту. На все мои вопросы и уточнения, был максимально быстрый ответ. Работой с Алексеем остался доволен. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
9 баллов
2 года назад
Сверстать блок для сайта
Сделал. Ок!
Все ок. Работу закончили.
Ответный отзыв
Matvey77789
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$375
10 баллов
5 лет назад
Верстка + доработка сайта
Ok
Ok
Ответный отзыв
libertyinua
Николай 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Верстка страницы
все отлично, сделал страницу за 2 часа, без замечаний
Было интересно поработать над задачей Николая. Проверка и оплата работы, моментальная. Рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
80 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#9
Веб-программирование
6 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
#462
Системы управления (CMS)
3 отзыва
$15/час
от $100от 3 дней
#294
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от $100от 3 дней
#737
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $600от 5 дней
#1481