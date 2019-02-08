Адаптивная вёрстка и программирование.

Добрый день. Меня зовут Максим.

Уже почти 10 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности. Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, пишу серверный код, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.

Не очень люблю, но могу взяться за доработки, если они мне интересны.

Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.

Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.

Стек технологий, которые задействую в работе, отмечен ниже.

Моё направление:

Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).

Программирование: JavaScript ﻿ ES5-6, React.js, Node.js.

Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.

Установка на CMS ( MODx , WordPress ).

Инструменты: Gulp / Webpack

Html / Pug

Css / Less / Scss

﻿Gulp / Webpack

Bootstrap 3/4

﻿Flexbox

JavaScript / jQuery

Node.js

React.js / Redux

SVG animations

PHP

MODx / WordPress

Git

Photoshop / Illustrator / Sketch

E-mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/MaximVdovenko

По всем вопросам и предложениям пишите на почту в telegram или в личку.

Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.