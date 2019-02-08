Добрый день. Меня зовут Максим.
Уже почти 10 лет, я занимаюсь разработкой сайтов различного уровня сложности. Занимаюсь: адаптивной вёрсткой, написанием скриптов, пишу серверный код, устанавливаю вёрстку на CMS, пишу анимацию кодом, программирую магазины, порталы, приложения.
Не очень люблю, но могу взяться за доработки, если они мне интересны.
Использую всегда только современный подход к разработке, будь то вёрстка или программирование.
Люблю свою работу, делаю её всегда качественно и с полной отдачей. На любые Ваши вопросы, даю полные и развёрнутые ответы или рекомендации. Составляю технические задания проектов.
Стек технологий, которые задействую в работе, отмечен ниже.
Моё направление:
- Адаптивная вёрстка (HTML / JSX).
- Программирование: JavaScript ES5-6, React.js, Node.js.
- Разработка анимации: JavaScript, html5, css3, svg.
- Установка на CMS (MODx, WordPress).
- Инструменты: Gulp / Webpack
- Html / Pug
- Css / Less / Scss
- Gulp / Webpack
- Bootstrap 3/4
- Flexbox
- JavaScript / jQuery
- Node.js
- React.js / Redux
- SVG animations
- PHP
- MODx / WordPress
- Git
- Photoshop / Illustrator / Sketch
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/MaximVdovenko
- По всем вопросам и предложениям пишите на почту в telegram или в личку.
Если у Вас имеются какие то вопросы ко мне, пишите, отвечаю всегда и как правило быстро.
- Html development11 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта.865 просмотров
- Разработка сайта на modx993 просмотра
- Адаптивная вёрстка на bootstrap.924 просмотра
- Адаптивная вёрстка соц.сети фототехники Nikon.945 просмотров
- Адаптивная вёрстка и установка на modx.887 просмотров
- Адаптивная вёрстка корпоративного сайта.1186 просмотров
- Адаптивная вёрстка интернет-магазина.1144 просмотра
- Адаптивная вёрстка904 просмотра
- Плагин по созданию поздравительных открыток441 просмотр
- Разработка интерактивного Landing Page1142 просмотра
- Адаптивная LESS разработка сайта.1257 просмотров