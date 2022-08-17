Требуется сверстать новые блоки для сайта 1C БУС по дизайну из Figma. Необходимо внедрить адаптивную верстку страниц, учитывая только элементы, отмеченные на шаблоне красными стрелками. Срок выполнения – сегодня.
Доработки главной и верстка каталога
Доработки главной
- В каталоге камня и везде где выводятся товары, добавить три цены как в макете каталога
- Добавить точки-индикаторы экранов
- При клике на карточку товара нужно открывать окно с ней
- В мобильной версии добавить телефоны в окне и иконки ватсапа.
- На главной сделать авто-смену слайдов с задержкой 5 секунд
- На экранах где смена фона, нужно сделать, чтобы пальцам можно было влево-вправо смахивать а не только по клику на маленькие стрелочки.
- можно при пролистывании экранов упростить на мобилке? Чтобы просто снизу вверх менялся экран. Без исчезновений и т.п. Чтобы как обычный сайт пролистывалось поэкранно, где ты видишь, что первый экран уходит вверх, а нижний выходит снизу. При этом посередине остаться нельзя, просто ты видишь что это пролистывается.
- На втором экране просят вернуть смену фона при нажатии а не при наведении. Отдельных страниц пока не будет. Также скрыть стрелочки
- На производстве где ссылка, непонятно, что и как смотреть. Пришли к решению, что будет просто под заголовком две ссылки. Одна на ютуб, вторая в окне типа на весь экран https://prnt.sc/5JMgUTYsbMqM
- Везде на открытии на весь экран сделать закрытие по клавиши ЕСК
- Тут убрать описание, оно у нас везде слева https://prnt.sc/-GPE0p3hA1a7 .
- Лучше добавить индикатор ¼
- При открытии на весь экран, добавить мелкие превьюшки со скроллом https://prnt.sc/-piOxjtXAxrH
- В наших работах под буквой г добавить кнопку Смотреть все работы
- В мобильном меню сделать правильную последовательность экранов
- В изделиях сделать возможность просмотра на весь экран, по аналогии с нашими работами
- В просмотре на весь экран в мобильной версии нужно сделать листалку пальцем по всей площади, а закрытие не только крестиком но и кликом по черному фону
- Немного уменьшить ширину стрелок на каталоге камня в мобильной, чуть уменьшить фотографию и чуть увеличить шрифт https://prnt.sc/Wm1_T_RsSjM6
- В мобильной версии в самом конце показать иконку НАВЕРХ https://prnt.sc/EHYacQHXlVpN
- Иконку скролла сделать кликабельной, чтобы был переход на следующий экран https://prnt.sc/uOV3ppcIGBk4
Выбранный исполнитель
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