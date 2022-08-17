Доработки главной и верстка каталога

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка153 просмотра

Доработки главной

  • В каталоге камня и везде где выводятся товары, добавить три цены как в макете каталога
  • Добавить точки-индикаторы экранов
  • При клике на карточку товара нужно открывать окно с ней
  • В мобильной версии добавить телефоны в окне и иконки ватсапа.
  • На главной сделать авто-смену слайдов с задержкой 5 секунд
  • На экранах где смена фона, нужно сделать, чтобы пальцам можно было влево-вправо смахивать а не только по клику на маленькие стрелочки.
  • можно при пролистывании экранов упростить на мобилке? Чтобы просто снизу вверх менялся экран. Без исчезновений и т.п. Чтобы как обычный сайт пролистывалось поэкранно, где ты видишь, что первый экран уходит вверх, а нижний выходит снизу. При этом посередине остаться нельзя, просто ты видишь что это пролистывается.
  • На втором экране просят вернуть смену фона при нажатии а не при наведении. Отдельных страниц пока не будет. Также скрыть стрелочки
  • На производстве где ссылка, непонятно, что и как смотреть. Пришли к решению, что будет просто под заголовком две ссылки. Одна на ютуб, вторая в окне типа на весь экран https://prnt.sc/5JMgUTYsbMqM
  • Везде на открытии на весь экран сделать закрытие по клавиши ЕСК
  • Тут убрать описание, оно у нас везде слева https://prnt.sc/-GPE0p3hA1a7 .
  • Лучше добавить индикатор ¼
  • При открытии на весь экран, добавить мелкие превьюшки со скроллом https://prnt.sc/-piOxjtXAxrH
  • В наших работах под буквой г добавить кнопку Смотреть все работы
  • В мобильном меню сделать правильную последовательность экранов
  • В изделиях сделать возможность просмотра на весь экран, по аналогии с нашими работами
  • В просмотре на весь экран в мобильной версии нужно сделать листалку пальцем по всей площади, а закрытие не только крестиком но и кликом по черному фону
  • Немного уменьшить ширину стрелок на каталоге камня в мобильной, чуть уменьшить фотографию и чуть увеличить шрифт https://prnt.sc/Wm1_T_RsSjM6
  • В мобильной версии в самом конце показать иконку НАВЕРХ https://prnt.sc/EHYacQHXlVpN
  • Иконку скролла сделать кликабельной, чтобы был переход на следующий экран https://prnt.sc/uOV3ppcIGBk4
Верстка каталога согласно макетам
3 года назад
Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$400
10 дней
Escrow
Все хорошо
Все отлично. Работой доволен.

Заявки фрилансеров

maxim_VV
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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