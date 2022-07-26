Верстка несложного сайта Услуг на WordPress

$120
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок1519 просмотров

Необходимо сверстать и натянуть на WP небольшой сайт с несколькими шаблонами для верстки:

Структура:

Главная

Услуга

Blog

Pricing

About Us

Contacts

Шаблоны, которые нужны:

шаблон главной

шаблон услуги

Шаблон блога

Шаблон статьи

Эбаут Ас

Прайсинг

Контактс

на ВП мне достаточно будет поле кода, чтоб я туда вставлял всё, не нужно ультра сильно заморачиваться

Дизайн - самый простой что есть в базовых шаблонах вп

Главная и услуга - ультра близки друг к другу по дезигну

Главная:

Первый экран = h1 + микронадпись под него. Желательно, чтоб в бекграунд можно было поставить картинку

наши авторы

Работы которые предоставляем (это просто список из трех столбцов, к примеру)

Наши преимущества (тут 3-4 круглешка с подписями)

Как мы работаем (тут 4 пункта с 200-300 символов в каждом)

Блок текста большой

FAQ

Футер

услуга - по сути одно и то же, просто контент будет отличаться

Blog - ну тут блоками. Блок = картинка, заголовок статьи, микроописание

Статья = просто text block (можно оставить текст блок с главной + ФАК внизу)

Pricing = страница с таблицей цен + Text block под ней

About Us = страница с текстом

Contacts = страница с текстом

На каждой странице должен быть 1 H1 заголовок в самом верху.

Цвет сайта делаем Синий, как у edubirdie.com или papersowl.com

WordPress
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KeyRealSeo
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