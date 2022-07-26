Требуется выполнить HTML-верстку для веб-страницы. Ожидается качественная работа с соблюдением всех стандартов и требований к верстке. Подходят исполнители с опытом в веб-разработке.
Верстка несложного сайта Услуг на WordPress
Необходимо сверстать и натянуть на WP небольшой сайт с несколькими шаблонами для верстки:
Структура:
Главная
Услуга
Blog
Pricing
About Us
Contacts
Шаблоны, которые нужны:
шаблон главной
шаблон услуги
Шаблон блога
Шаблон статьи
Эбаут Ас
Прайсинг
Контактс
на ВП мне достаточно будет поле кода, чтоб я туда вставлял всё, не нужно ультра сильно заморачиваться
Дизайн - самый простой что есть в базовых шаблонах вп
Главная и услуга - ультра близки друг к другу по дезигну
Главная:
Первый экран = h1 + микронадпись под него. Желательно, чтоб в бекграунд можно было поставить картинку
наши авторы
Работы которые предоставляем (это просто список из трех столбцов, к примеру)
Наши преимущества (тут 3-4 круглешка с подписями)
Как мы работаем (тут 4 пункта с 200-300 символов в каждом)
Блок текста большой
FAQ
Футер
услуга - по сути одно и то же, просто контент будет отличаться
Blog - ну тут блоками. Блок = картинка, заголовок статьи, микроописание
Статья = просто text block (можно оставить текст блок с главной + ФАК внизу)
Pricing = страница с таблицей цен + Text block под ней
About Us = страница с текстом
Contacts = страница с текстом
На каждой странице должен быть 1 H1 заголовок в самом верху.
Цвет сайта делаем Синий, как у edubirdie.com или papersowl.com
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