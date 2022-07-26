Требуется исправление верстки для проекта на стадии MVP. Имеется список ошибок и недочетов, включая проблемы с адаптивом и переносом элементов с фигмы. Рассматриваются разные варианты оплаты. Список правок может дополняться.
Нужен опытный человек чтобы создать email-письма (макет есть)
Здравствуйте, дороги фрилансеры! нам нужен человек который умеет сверстать email - письмо и подключить recaptcha! оставляйте свой тг! оплата по факту! макет и тд.тп скину в тг!
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