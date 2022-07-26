Нужен опытный человек чтобы создать email-письма (макет есть)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки453 просмотра

Здравствуйте, дороги фрилансеры! нам нужен человек который умеет сверстать email - письмо и подключить recaptcha! оставляйте свой тг! оплата по факту! макет и тд.тп скину в тг!

3 года назад
fizermaks
Максим 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Отличный исполнитель,работа сделана в сроки-качественно,рекомендую данного исполнителя!
По работе с закажчиком всё нормально, но оплату жду до сих пор!

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3 года назад
Vaigor
Игорь 
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