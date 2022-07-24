Верстка

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Закрыт46 заявок1209 просмотров

Требуется адаптивная кроссбраузераня верстка проекта.

Дизайнер на связи, файлы упакованы.

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