Требуется адаптивная HTML/CSS верстка лендинга (примерно 10 страниц) согласно макету в Figma. Ожидаемый срок выполнения заказа составляет 4 дня. Подготовка должна соответствовать современным стандартам веб-разработки.
Верстка
Требуется адаптивная кроссбраузераня верстка проекта.
Дизайнер на связи, файлы упакованы.
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