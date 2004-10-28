Заказывая у меня вы получите:
• Адаптивную удобную верстку с продуманным UX.
• Бесплатные правки в ходе верстки.
• Гарантию на верстку ведь для меня важнее дальнейшее сотрудничество с вами.
• При желании натяжку на WordPress
Вся верстка будет протестирована и предоставлена вам в лучшем виде. Будут использованы все надлежащие технологий перечисленные ниже.
Технологии, которыми я владею:
• HTML5
• CSS3
• БЭМ
• Svg анимаций
• Flexbox
• Gulp
• Git
• SASS/SCSS
• JavaScript
• Адаптивная/отзывчивая верстка (хорошо выглядит на всех устройствах)
• Parallax scrolling
• Плавная прокрутка
• Анимаций при скролле
• Аккуратный, логичный, продуманный код.
• Использование спрайтов.
• Использование Js плагинов или же на чистом JS
• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
• Иконочный шрифт
• Pixel perfect
• Mobile First• WordPress
О себе
Студент 2-го курса университета Международных Информационных Технологий.
Закончил прямой курс "Фрилансера по жизни" (Украинский верстальщик с огромным опытом).
Как вы уже видели до этого много обучался оттачивал свои навыки на продемонстрированных выше макетов , и вот решил предоставить свой услуги как Фрилансер. Ссылка на результаты этих макетов ниже.
Контакты
Telegram https://t.me/DimashHO
Почта [email protected]
(жду вашего звонка)
Мое портфолио https://dimashiitu.github.io/profile/
Оплата через безопасный платеж или же любым для вас удобным способом.
Портфолио
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