WebDimash

Динмухамед Серик WebDimash

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Только качественные и удобные сайты в срок. Верстка сайта с использованием HTML5, CSS3, JavaScript.

Заказывая у меня вы получите:

• Адаптивную удобную верстку с продуманным UX.

• Бесплатные правки в ходе верстки.

• Гарантию на верстку ведь для меня важнее дальнейшее сотрудничество с вами.

• При желании натяжку на WordPress

Вся верстка будет протестирована и предоставлена вам в лучшем виде. Будут использованы все надлежащие технологий перечисленные ниже.

Технологии, которыми я владею:

• HTML5

• CSS3

• БЭМ

• Svg анимаций

• Flexbox

• Gulp

• Git

• SASS/SCSS

• JavaScript

• Адаптивная/отзывчивая верстка (хорошо выглядит на всех устройствах)

• Parallax scrolling

• Плавная прокрутка

• Анимаций при скролле

• Аккуратный, логичный, продуманный код.

• Использование спрайтов.

• Использование Js плагинов или же на чистом JS

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

• Иконочный шрифт

• Pixel perfect

• Mobile First• WordPress

О себе

Студент 2-го курса университета Международных Информационных Технологий.

Закончил прямой курс "Фрилансера по жизни" (Украинский верстальщик с огромным опытом).

Как вы уже видели до этого много обучался оттачивал свои навыки на продемонстрированных выше макетов , и вот решил предоставить свой услуги как Фрилансер. Ссылка на результаты этих макетов ниже.

Контакты

Telegram https://t.me/DimashHO

Почта [email protected]

(жду вашего звонка)

Мое портфолио https://dimashiitu.github.io/profile/

Оплата через безопасный платеж или же любым для вас удобным способом.

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Отзывы заказчиков

R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Работа с contact form 7 (WP)
WordPress
Отличный исполнитель! Сделал все оперативно и грамотно, исправил все неточности и полностью выполнил ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую всем, буду обращаться еще!
Лучше заказчика не найти, четкое тз всегда на связи, моментальная оплата
Ответный отзыв
guest_16584068542758
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Разработка + СЕО-оптимизация
Отличный исполнитель. Сделал задание грамотно и быстро. Предложил интересные решения для наших задач! Всем рекомендую.
Хороший человек, четкое тз, бонусы за хорошую работу
Ответный отзыв
sta1ker2009
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Правка верстки и добавление анимации
Работа выполнена превосходно, очень доволен сотрудничеством! Всё выполнено профессионально, четко и в срок, советую!
Очень приятный человек, четкое ТЗ, оплата в срок, рекомендую.
Ответный отзыв