Только качественные и удобные сайты в срок. Верстка сайта с использованием HTML5, CSS3, JavaScript.

Заказывая у меня вы получите:

• Адаптивную удобную верстку с продуманным UX.

• Бесплатные правки в ходе верстки.

• Гарантию на верстку ведь для меня важнее дальнейшее сотрудничество с вами.

• При желании натяжку на WordPress

Вся верстка будет протестирована и предоставлена вам в лучшем виде. Будут использованы все надлежащие технологий перечисленные ниже.

Технологии, которыми я владею:

• HTML5

• CSS3

• БЭМ

• Svg анимаций

• Flexbox

• Gulp

• Git

• SASS/SCSS

• JavaScript

• Адаптивная/отзывчивая верстка (хорошо выглядит на всех устройствах)

• Parallax scrolling

• Плавная прокрутка

• Анимаций при скролле

• Аккуратный, логичный, продуманный код.

• Использование спрайтов.

• Использование Js плагинов или же на чистом JS

• Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

• Иконочный шрифт

• Pixel perfect

• Mobile First• WordPress

О себе

Студент 2-го курса университета Международных Информационных Технологий.

Закончил прямой курс "Фрилансера по жизни" (Украинский верстальщик с огромным опытом).

Как вы уже видели до этого много обучался оттачивал свои навыки на продемонстрированных выше макетов , и вот решил предоставить свой услуги как Фрилансер. Ссылка на результаты этих макетов ниже.

Контакты

Telegram https://t.me/DimashHO

Почта [email protected]

(жду вашего звонка)

Мое портфолио https://dimashiitu.github.io/profile/

Оплата через безопасный платеж или же любым для вас удобным способом.