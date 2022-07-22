Работа с contact form 7 (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки394 просмотра

1. Починить отправку форм (слетела) выдает "Одно или несколько полей содержат ошибочные данные. Пожалуйста, проверьте их и попробуйте ещё раз."

2. Сделать попап окно с затемнением фона о успешности отправки формы по центру экрана.

Сайт: https://footseminars.com/

WordPress
3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

WebDimash
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! Сделал все оперативно и грамотно, исправил все неточности и полностью выполнил ТЗ. Всегда был на связи. Рекомендую всем, буду обращаться еще!
Лучше заказчика не найти, четкое тз всегда на связи, моментальная оплата

Заявки фрилансеров

Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
WebDimash
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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