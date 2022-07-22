Требуется разработать сайт на Laravel, имея готовую HTML-верстку. Укажите свои предложения по цене. Все подробности обсуждаются в личной переписке.
Работа с contact form 7 (WP)
1. Починить отправку форм (слетела) выдает "Одно или несколько полей содержат ошибочные данные. Пожалуйста, проверьте их и попробуйте ещё раз."
2. Сделать попап окно с затемнением фона о успешности отправки формы по центру экрана.
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