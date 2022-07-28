Вёрстка сайта с анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка124 просмотра

Всё тут: https://www.figma.com/file/SW0uPVaXjoP3QctrNbExQ1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?node-id=2%3A4

Node.js
3 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$100
1 день
Escrow
Хорошая работу, по тз и без ошибок. буду обращаться в следующий раз.
Очередная работа, все отлично, работаем дальше

Заявки фрилансеров

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад

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