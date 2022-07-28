Требуется разработать сайт на Laravel, имея готовую HTML-верстку. Укажите свои предложения по цене. Все подробности обсуждаются в личной переписке.
Вёрстка сайта с анимацией
Всё тут: https://www.figma.com/file/SW0uPVaXjoP3QctrNbExQ1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?node-id=2%3A4
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