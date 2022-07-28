Требуется разработать сайт на Laravel, имея готовую HTML-верстку. Укажите свои предложения по цене. Все подробности обсуждаются в личной переписке.
Frontend на Vue3 проект
Верстка та функціонал 5 сторінок проекту з фігми:
https://www.figma.com/file/duxRTe9k5NgAub6Ikzi742/Customer-report?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/JUqVtl3zj2jgxTZNyy9w7j/Cylinder-traking-report?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/FDR4LGSJooFT3RhFuRSYEt/Supply-Chain-Time-Tracking-Report?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/9ZetUdkwWPJFxesm7Nwi3M/Stock-Status-Report?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/JG8wYIfBjuxGLwRyDqum9t/Inventory-Check-Report?node-id=0%3A1
Зверстати все адаптивно компонентами, максимально наближенно до Pixel perfect, використати по можливості UI бібліотеку Vuetify (За умови що нормально буде працювати з vue 3 версії.)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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