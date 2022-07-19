Требуется верстка макета из Figma и его натяжка на платформе Wordpress. Необходимы две оценки: за верстку макета и за интеграцию на Wordpress. Убедитесь в соответствии с требованиями, включая проверку через W3 Validator и соблюдение иерархии заголовков на страницах.
Сделать полностью фронт (js typescript)
Требуется фронтенд разработчик для реализации проекта посредством js typescript, React (полностью весь фронт сервиса). ТЗ и дизайн есть. Все данные нужно взять из библиотеки, ничего считать не нужно, только вывести в нужных местах. По стеку технологий: -typescript + react
Заявки фрилансеров
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