Сделать полностью фронт (js typescript)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок1055 просмотров

Требуется фронтенд разработчик для реализации проекта посредством js typescript, React (полностью весь фронт сервиса). ТЗ и дизайн есть. Все данные нужно взять из библиотеки, ничего считать не нужно, только вывести в нужных местах. По стеку технологий:  -typescript + react

JavaScriptTypeScript
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johnalexeev
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