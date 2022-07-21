Несложная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок640 просмотров

Нужно сделать несложную верстку, макет в лс.

3 года назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
17 дней назад

Выбранный исполнитель

thetigran
Тигран 
18 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Быстро, хороший уровень верстки, чистый код. Буду работать еще с Тиграном!
С Ириной очень приятно работать, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата во время. Буду рад сотрудничать вновь!

Заявки фрилансеров

Георгий
 
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