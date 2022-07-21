Необходимо сверстать одностраничный сайт с дизайном на один экран. Включает простую анимацию кнопок при наведении и фоновое видео. Требуется адаптивность для десктопа и мобильных устройств. Дизайн доступен в Figma.
Несложная верстка
Нужно сделать несложную верстку, макет в лс.
Выбранный исполнитель
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