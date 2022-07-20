Всем привет, есть дизайн сайта на один экран (в прямом смысле на один), по сути заглушка для будущего но должна быть желаемая (простая) анимация кнопок при наведении и на фоне должно быть видео. Желательно сверстать адаптив под любое устройство, но дизайн сайта у нас только десктоп+мобилка.

https://www.figma.com/file/rdCIvpmr0cxaaQfx2J1RUk/Untitled?node-id=0%3A1