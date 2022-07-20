Необходимо скопировать HTML-код существующего сайта, созданного на Вэблиум, и органично интегрировать новый блок с пакетами. Подробности рассматриваются в видео. Оплата производится по факту выполнения работы или через БС.
Верстка одностраничника
Всем привет, есть дизайн сайта на один экран (в прямом смысле на один), по сути заглушка для будущего но должна быть желаемая (простая) анимация кнопок при наведении и на фоне должно быть видео. Желательно сверстать адаптив под любое устройство, но дизайн сайта у нас только десктоп+мобилка.
https://www.figma.com/file/rdCIvpmr0cxaaQfx2J1RUk/Untitled?node-id=0%3A1
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