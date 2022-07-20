Верстка одностраничника

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Завершен48 заявок880 просмотров

Всем привет, есть дизайн сайта на один экран (в прямом смысле на один), по сути заглушка для будущего но должна быть желаемая (простая) анимация кнопок при наведении и на фоне должно быть видео. Желательно сверстать адаптив под любое устройство, но дизайн сайта у нас только десктоп+мобилка.

https://www.figma.com/file/rdCIvpmr0cxaaQfx2J1RUk/Untitled?node-id=0%3A1

Node.js
3 года назад
daniil_furashov
Даниил 
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Выбранный исполнитель

iventeye
Алексей 
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год назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Алексей оказался перспективным молодым специалистом, работа с ним суперкомфортна и выполняется быстро. Буду обращаться на постоянной основе!
Работой с Даниилом доволен. Легкая коммуникация, чёткая постановка задачи. После выполнения работы Даниил заплатил даже больше, чем мы договаривались. Однозначно могу рекомендовать его как надежного и ответственного заказчика.

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