Только качественная вёрстка сайтов - БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JavaScript, Gulp.
Гарантия. В течении 5 дней после передачи работы бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые были допущены при выполнении работы.
Связь:
- Telegram: bocharnikov_v
- E-Mail: [email protected]
- сразу приступаю к работе
- выполняю работу в срок
- всегда на связи
Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой сайтов. Во время работы я использую технологии HTML5, CSS3, JavaScript, методологию БЭМ и адаптивность. Всегда открыт для сотрудничества. Жду ваши заявки!
Портфолио
- Ювелирный магазин "OJJO"21 просмотр
- Изготовление мебели "RINGO"16 просмотров
- Тренажерный зал "Gymme"13 просмотров
- Сайт автора книг7 просмотров
- Сайт с музыкой "Trend Music"16 просмотров
- Доставка газа "Atlant Gas"10 просмотров
- Курсы программирования "YtYt"19 просмотров