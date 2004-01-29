Только качественная вёрстка сайтов - БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JavaScript, Gulp.

Гарантия. В течении 5 дней после передачи работы бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые были допущены при выполнении работы.

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Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой сайтов. Во время работы я использую технологии HTML5, CSS3, JavaScript, методологию БЭМ и адаптивность. Всегда открыт для сотрудничества. Жду ваши заявки!