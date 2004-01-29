bocharnikovv

Иван bocharnikovv

 
19 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Только качественная вёрстка сайтов - БЭМ, адаптивность, HTML5, CSS3, JavaScript, Gulp.

Гарантия. В течении 5 дней после передачи работы бесплатно и быстро исправлю свои ошибки, которые были допущены при выполнении работы.

Связь:

Ответственность:

  • сразу приступаю к работе
  • выполняю работу в срок
  • всегда на связи
О себе:

Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой сайтов. Во время работы я использую технологии HTML5, CSS3, JavaScript, методологию БЭМ и адаптивность. Всегда открыт для сотрудничества. Жду ваши заявки!

JavascriptВерстка сайтаGulp
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