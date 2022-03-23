Лицо бренда - это его сайт
Всем привет, меня зовут Кирилл, и я одержим веб-разработкой и дизайном!
Когда попаду в рай, там будет мой компьютер и биржа полная клиентов!
Немного о себе:
Мне 20 лет, я студент факультета информационных технологий одного нижегородского вуза, очень рад что нашел своё место в IT до получения диплома. Люблю читать и слушать подкасты по маркетингу и разработке продуктов, считаю что мое призвание по жизни это создавать а не созидать. Во время выполнения заказа четко понимаю свою ответственность перед заказчиком и его бизнесом, поэтому работу выполняю с особым энтузиазмом. В свободное от кодинга время я катаюсь на скейте это помогает мне привести мысли тело в порядок.
О взаимодействии с заказчиком:
- Технической задание - это маяк к любой работе, поэтому любой мой проект начинается с его изучения.
- Оценка стоимости и сроков происходит только после тщательного изучения тз
- Работу заканчиваю только когда результат вас будет устраивать на 101%
- Качество главный критерий оценки результата
Стек технологий:
- HTML/CSS
- JavaScript
- React.js
- Препроцессоры SCSS/SASS
- Git
- Figma
- Adobe PH/XD
- Wordpress
Портфолио:
Cайт пиццерии с налаженным взаимодействием между заказчиком и компанией
Мой биханс
Связь:
E-mail - [email protected]
Telegram - https://t.me/OG_Kurasaki
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Figma
Спасибо за корректную работу и подготовленный дизайн страницы.
Ответный отзыв
Грамотный и добросовестный заказчик, четкие цели и быстрая коммуникация.