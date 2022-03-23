Лицо бренда - это его сайт

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Всем привет, меня зовут Кирилл, и я одержим веб-разработкой и дизайном!

Когда попаду в рай, там будет мой компьютер и биржа полная клиентов!

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Немного о себе:

Мне 20 лет, я студент факультета информационных технологий одного нижегородского вуза, очень рад что нашел своё место в IT до получения диплома. Люблю читать и слушать подкасты по маркетингу и разработке продуктов, считаю что мое призвание по жизни это создавать а не созидать. Во время выполнения заказа четко понимаю свою ответственность перед заказчиком и его бизнесом, поэтому работу выполняю с особым энтузиазмом . В свободное от кодинга время я катаюсь на скейте это помогает мне привести мысли тело в порядок.

О взаимодействии с заказчиком:

Технической задание - это маяк к любой работе, поэтому любой мой проект начинается с его изучения.

Оценка стоимости и сроков происходит только после тщательного изучения тз

Работу заканчиваю только когда результат вас будет устраивать на 101%

Качество главный критерий оценки результата

Стек технологий:

HTML/CSS

JavaScript

React.js

Препроцессоры SCSS/SASS

Git

Figma

Adobe PH/XD

Wordpress

Портфолио:

Cайт курсов полетов в космос

Cайт пиццерии с налаженным взаимодействием между заказчиком и компанией

Сайт визитка с анимациями

Мой биханс

Связь:

E-mail - [email protected]

Telegram - https://t.me/OG_Kurasaki

ВК - https://vk.com/k.strukov95