dam_weblancer

Требуется консультация по настройке выгрузки из 1С УТ 11.4.14.85 на сайт Битрикс Малый Бизнес. Проблема заключается в том, что товары не добавляются в каталог. На первом этапе необходима оценка проблем, будет предоставлен удалённый доступ.