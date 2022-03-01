dam_weblancer

Сергей dam_weblancer

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • На сайте перестала работать кнопка сравнить и печать (Битрикс)

    Необходимо восстановить работу кнопки добавления товара в сравнение и кнопки печати на карточке товара в системе 1С Битрикс Малый бизнес. Требуется опыт в веб-программировании для решения данной проблемы.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо настроить оформление заказа 1с битрикс

    Требуется помощь программиста для настройки оформления заказа в системе 1С-Битрикс. Макет и каталог развёрнуты, необходимо завершить интеграцию и оптимизацию процесса оформления.

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультация по обмену 1с-сайт на Битрикс

    $25

    Требуется консультация по настройке выгрузки из 1С УТ 11.4.14.85 на сайт Битрикс Малый Бизнес. Проблема заключается в том, что товары не добавляются в каталог. На первом этапе необходима оценка проблем, будет предоставлен удалённый доступ.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка лендинга и установка CMS

    $100

    Необходимо сверстать лендинг на MODx, используя предоставленный PSD макет с четырьмя разрешениями. Лендинг должен включать несколько форм обратной связи и один простой калькулятор. Все тексты и хостинг будут предоставлены заказчиком.

    MODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим дизайн простого лендинга с неболшьим калькулятором.

    $49

    Требуется разработка дизайна простого лендинга с интегрированным калькулятором. Проект включает 7 блоков и адаптивность от 1920 до 360 пикселей. Все тексты, фотографии и схема предоставлены. Работа должна быть выполнена в Figma.

    Figma
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание простой страницы в фигма (3 разрешения)

    $9

    Требуется разработать простую страницу для сайта в Figma, используя исходник. Необходимо включить несколько схем и таблиц, а также подготовить дизайн для трех различных разрешений экрана.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка простой текстовой страницы

    $9

    Требуется разработать текстовую страницу с использованием готового дизайна из Фигмы в трех разрешениях. Необходимо перенести информацию со старого сайта и оформить логотипы дилеров. Задача включает копирование текста и оформление в соответствии с предоставленным дизайном.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • В фигма оформить страницу корзины для интернет-магазина

    $10

    Необходимо оформить страницу корзины для интернет-магазина в Figma, используя готовый дизайн. Требуется создать список товаров и кнопку оформления заказа в 4 разрешениях (1920-360). Результат должен включать промежуточные 4 JPG-файла.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка внутренней страницы сайта - 3 разрешения

    $21

    Требуется разработка внутренней страницы сайта с оформлением таблицы, иконок и текстового контента (7 страниц А4, 80% текст). Дизайн главной страницы предоставлен в Figma, необходимо адаптировать его для внутреннего контента.

    Figma
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка дизайна карточки товара

    $9

    Требуется доработка дизайна карточки товара для интернет-магазинов. Необходимо уменьшить расстояния между элементами, подтянуть блоки и кнопки, а также добавить торговое предложение для улучшения пользовательского опыта.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка внутренних страниц сайта - 4 разрешения

    $15

    Требуется разработка внутренних страниц сайта интернет-магазина на основе готового макета в Figma. Первая задача - создание каталога товаров с изображениями категорий. Также необходимо разработать подкатегории и листинг товаров, а также еще 5-6 простых страниц.

    Figma
    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходим баннер для главной страницы

    $15

    Требуется разработка баннера размером 1024 для главной страницы, который будет использоваться для продажи ювелирных изделий. Включить изображения ювелирных изделий и кнопку для клика. Обеспечить привлекательный дизайн и соответствие стилю бренда.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка баннера для сайта

    $12

    Требуется разработка баннера для сайта в двух разрешениях: 1024 и 768. Ожидается качественный и привлекательный дизайн, соответствующий тематике сайта.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка страницы сайта

    $80

    Требуется разработка главной страницы сайта для ювелирного магазина. Основное внимание уделяется созданию уникального и привлекательного дизайна, который будет привлекать клиентов и представлять продукцию магазина. Необходимы современные решения и адаптивность для различных устройств.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка оформления заказа на битрикс (+Vue.js)

    $82

    1. Подключить доставку СДЭК, онлайн оплату Яндекс.Касса и облачную кассу КИТ (все доступы есть) 2. Ввести обработку промокодов – стандартную и при вводе промокодов добавление подарков

    Vue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Калькулятор на javacript+MODX

    $70

    Необходима разработка калькулятора для интернет магазина на MODx – расчёт стоимости ноутбука.  6 полей. Первый этап – выбор платформы, затем (взависимости от выбора) выбор по списку дополнительных параметров и отправка заказа на email с фиксацией ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

nastyakuznetsova
Анастасия 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Создание простой страницы в фигма (3 разрешения)
Figma
Спасибо за сотрудничество. Понятные задачи и оплата в срок. Рекомендую!
Спасибо за разработку странички. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
zh-dm-an
Дмитрий 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$9
6 баллов
3 года назад
Разработка простой текстовой страницы
Figma
На связь выходит редко. Работу оплатил.
Спасибо за качественную работу над страницей
Ответный отзыв
ogkurasaki
Кирилл 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
В фигма оформить страницу корзины для интернет-магазина
Figma
Грамотный и добросовестный заказчик, четкие цели и быстрая коммуникация.
Спасибо за корректную работу и подготовленный дизайн страницы.
Ответный отзыв
perfect_web
Иванна 
32 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Доработка дизайна карточки товара
Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
perfect_web
Иванна 
32 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Необходим баннер для главной страницы
Отличный заказчик! Четко поставлена задача и оплата в срок!
Спасибо за работу над баннером!
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