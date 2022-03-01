dam_weblancer

Необходимо восстановить работу кнопки добавления товара в сравнение и кнопки печати на карточке товара в системе 1С Битрикс Малый бизнес. Требуется опыт в веб-программировании для решения данной проблемы.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь программиста для настройки оформления заказа в системе 1С-Битрикс. Макет и каталог развёрнуты, необходимо завершить интеграцию и оптимизацию процесса оформления.1С-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Требуется консультация по настройке выгрузки из 1С УТ 11.4.14.85 на сайт Битрикс Малый Бизнес. Проблема заключается в том, что товары не добавляются в каталог. На первом этапе необходима оценка проблем, будет предоставлен удалённый доступ.1С-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо сверстать лендинг на MODx, используя предоставленный PSD макет с четырьмя разрешениями. Лендинг должен включать несколько форм обратной связи и один простой калькулятор. Все тексты и хостинг будут предоставлены заказчиком.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $49
Требуется разработка дизайна простого лендинга с интегрированным калькулятором. Проект включает 7 блоков и адаптивность от 1920 до 360 пикселей. Все тексты, фотографии и схема предоставлены. Работа должна быть выполнена в Figma.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт3 года назад
- $9
Требуется разработать простую страницу для сайта в Figma, используя исходник. Необходимо включить несколько схем и таблиц, а также подготовить дизайн для трех различных разрешений экрана.Завершен3 года назад
- $9
Требуется разработать текстовую страницу с использованием готового дизайна из Фигмы в трех разрешениях. Необходимо перенести информацию со старого сайта и оформить логотипы дилеров. Задача включает копирование текста и оформление в соответствии с предоставленным дизайном.Завершен3 года назад
- $10
Необходимо оформить страницу корзины для интернет-магазина в Figma, используя готовый дизайн. Требуется создать список товаров и кнопку оформления заказа в 4 разрешениях (1920-360). Результат должен включать промежуточные 4 JPG-файла.Завершен3 года назад
- $21
Требуется разработка внутренней страницы сайта с оформлением таблицы, иконок и текстового контента (7 страниц А4, 80% текст). Дизайн главной страницы предоставлен в Figma, необходимо адаптировать его для внутреннего контента.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад
- $9
Требуется доработка дизайна карточки товара для интернет-магазинов. Необходимо уменьшить расстояния между элементами, подтянуть блоки и кнопки, а также добавить торговое предложение для улучшения пользовательского опыта.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $15
Требуется разработка внутренних страниц сайта интернет-магазина на основе готового макета в Figma. Первая задача - создание каталога товаров с изображениями категорий. Также необходимо разработать подкатегории и листинг товаров, а также еще 5-6 простых страниц.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется разработка баннера размером 1024 для главной страницы, который будет использоваться для продажи ювелирных изделий. Включить изображения ювелирных изделий и кнопку для клика. Обеспечить привлекательный дизайн и соответствие стилю бренда.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
- $12
Требуется разработка баннера для сайта в двух разрешениях: 1024 и 768. Ожидается качественный и привлекательный дизайн, соответствующий тематике сайта.Баннеры17 заявокЗакрыт3 года назад
- $80
Требуется разработка главной страницы сайта для ювелирного магазина. Основное внимание уделяется созданию уникального и привлекательного дизайна, который будет привлекать клиентов и представлять продукцию магазина. Необходимы современные решения и адаптивность для различных устройств.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад
- $65
Необходимо доработать оформление заказа - поправить корзину (не удаляются товары), подключить я.кассу и онлайн кассу. (битрикс)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо добавить на сайт раздел "Отзывы", добавить анонс для товаров, привести в порядок меню.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $82
1. Подключить доставку СДЭК, онлайн оплату Яндекс.Касса и облачную кассу КИТ (все доступы есть) 2. Ввести обработку промокодов – стандартную и при вводе промокодов добавление подарковВеб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $70
Необходима разработка калькулятора для интернет магазина на MODx – расчёт стоимости ноутбука. 6 полей. Первый этап – выбор платформы, затем (взависимости от выбора) выбор по списку дополнительных параметров и отправка заказа на email с фиксацией ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад