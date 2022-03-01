СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- Viber/WhatsApp/Telegram: +380931574133 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);
- внутренний чат Weblancer;
- по почте: [email protected] (отвечаю быстро)
**********************************************
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Занимаю разработкой дизайна для сайтов, баннеров, флаеров, листовок,
вывесок, визиток, всей полиграфии. Качественно и с душой :)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание
только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
3. Работаю по предоплате, которая составляет 30% от суммы заказа. (система 30-30-40)
Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств
осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в
случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
**********************************************
К оплате принимаю:
На карту Приватбанка, на карту Монобанка
Перевод Western Union
Перевод VKpay
Яндекс деньги
Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.
**********************************************
Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!
С уважением, Иванна
- Дизайн сайта для детского сада55 просмотров
- Дизайн сайта для психолога55 просмотров
- Дизайн сайта для стоматологии40 просмотров
- Рекламный баннер51 просмотр
- Комплект баннеров для Инстаграм34 просмотра
- Рекламный баннер29 просмотров
- Лендинг для строительной компании53 просмотра
- Интернет магазин кондитерского оборудования59 просмотров
- Серия рекламных постов в Инстаграм42 просмотра
- Рекламный баннер для соцсетей56 просмотров
- Рекламный баннер для магазина обежды43 просмотра
- Рекламный баннер36 просмотров