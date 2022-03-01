perfect_web

Иванна perfect_web

 
30 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественный дизайн для Вашего бизнеса! Работаю со всеми странами!

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/WhatsApp/Telegram: +380931574133 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected] (отвечаю быстро)

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Занимаю разработкой дизайна для сайтов, баннеров, флаеров, листовок,

вывесок, визиток, всей полиграфии. Качественно и с душой :)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание

только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 30% от суммы заказа. (система 30-30-40)

Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств

осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в

случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

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К оплате принимаю:

На карту Приватбанка, на карту Монобанка

Перевод Western Union

Перевод VKpay

Яндекс деньги

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Иванна

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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dam_weblancer
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
2 года назад
Доработка дизайна карточки товара
Спасибо за отличную работу!
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
dam_weblancer
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
9 баллов
2 года назад
Необходим баннер для главной страницы
Спасибо за работу над баннером!
Отличный заказчик! Четко поставлена задача и оплата в срок!
Ответный отзыв