Здравствуй, уважаемый посетитель моей страницы.
Хочу предложить тебе услуги по разработке дизайна и вёрстке сайтов.
Разрабатываю дизайн-макеты для сайтов с учётом современных трендов, с пониманием потребностей посетителей, со знанием технической составляющей, а главное - вникаю в цели заказчика.
Работаю в Figma + Photoshop.
Работая с вёрсткой, имел дело с проектами разного уровня сложности: от скромных страничек на один экран, до больших интернет-магазинов, насыщенных JS.
Верстаю чисто и аккуратно, используя препроцессоры с Gulp, применяю БЭМ-методологию. Всегда отличный адаптив для мобильных устройств.
Применяю стек PUG + SCSS + JS. Предпочитаю использовать нативный JavaScript, добавляю библиотеки лишь при крайней необходимости.
Код, перед сдачей, тщательно тестирую и оптимизирую. Вы не получите мешанину из непонятных классов, кучу лишних блоков и лапшу в скриптах.
Мой код будет комфортно читать, использовать и поддерживать другим разработчикам.
Буду рад с тобой поработать. Обращайся, я всегда на связи!
Портфолио
- Разработка дизайн-макета для сервиса онлайн-курсов38 просмотров
- Разработка дизайн-макета и вёрстка одностраничника30 просмотров
- Дизайн для интернет-магазина типографии37 просмотров
- Дизайн для интернет-магазина мебели38 просмотров
- Вёрстка личного кабинета27 просмотров
- Вёрстка интернет-магазина YaBao26 просмотров
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