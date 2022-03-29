Вёрстка и дизайн сайтов

Здравствуй, уважаемый посетитель моей страницы.

Хочу предложить тебе услуги по разработке дизайна и вёрстке сайтов.

Разрабатываю дизайн-макеты для сайтов с учётом современных трендов, с пониманием потребностей посетителей, со знанием технической составляющей, а главное - вникаю в цели заказчика.

Работаю в Figma + Photoshop.

Работая с вёрсткой, имел дело с проектами разного уровня сложности: от скромных страничек на один экран, до больших интернет-магазинов, насыщенных JS.

Верстаю чисто и аккуратно, используя препроцессоры с Gulp, применяю БЭМ-методологию. Всегда отличный адаптив для мобильных устройств.

Применяю стек PUG + SCSS + JS. Предпочитаю использовать нативный JavaScript, добавляю библиотеки лишь при крайней необходимости.

Код, перед сдачей, тщательно тестирую и оптимизирую. Вы не получите мешанину из непонятных классов, кучу лишних блоков и лапшу в скриптах.

Мой код будет комфортно читать, использовать и поддерживать другим разработчикам.

Буду рад с тобой поработать. Обращайся, я всегда на связи!