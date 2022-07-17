Сверстать сайт и заложить функционал

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок263 просмотра

Начинаем с главной: https://www.figma.com/file/A2GvJJYpgzHyJgaFBZ3CWj/Untitled?node-id=40%3A475

Node.js
3 года назад
Penal
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

LayMorja
Тимофей 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$150
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Александр
 
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LayMorja
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