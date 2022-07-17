Требуется верстка дизайна сайта из Figma с использованием Bootstrap. Необходимо создать адаптивную верстку с минимизацией и без внешних зависимостей. Проект должен быть оформлен для Gitlab. Упор на скорость загрузки страницы.
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