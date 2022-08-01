Необходимо сделать верстку дизайна сайта по дизайну.

Требования:

- За основу надо взять Bootstrap, расширить и адаптировать под него верстку

- Фронт должен собираться с минимизацией

- Не иметь внешних дополнительных зависимостей

- Адаптивная верстка с учетом возможностей Bootstrap

- Упор на скорость загрузки

Дополнительно:

- Будет предоставлен доступ в Gitlab, проект надо сверстать и оформить как готовый git проект.