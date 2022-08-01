Верстка html css дизайна на Фигме

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки1131 просмотр

Необходимо сделать верстку дизайна сайта по дизайну.

Требования: 

- За основу надо взять Bootstrap, расширить и адаптировать под него верстку

- Фронт должен собираться с минимизацией

- Не иметь внешних дополнительных зависимостей

- Адаптивная верстка с учетом возможностей Bootstrap

- Упор на скорость загрузки

Дополнительно:

- Будет предоставлен доступ в Gitlab, проект надо сверстать и оформить как готовый git проект. 

BootstrapCSSFigmaGitHTMLNode.js
3 года назад
keysolutions
Михаил 
44 года
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2 года назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

dmitriykr
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$200
10 дней
Escrow
Работа выполнена хорошо. Дмитрий вовремя уведомлял о статусе работ. Код получился чистый и с учетом требований.
Доволен сотрудничеством с Михаилом, понятное тз, быстрые ответвления . Буду рад сотрудничеству в будущем!

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