Виталий mayk_officialmayk_official
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Wordpress
Skype: mayk_official;
Email: [email protected]
Telegram: @maykvitalii
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
год назад
Прекрасный исполнитель. Сделал работу чисто, правок было 2-3 и то мелкие.
Ответный отзыв
Все супер! Рекомендую! 👍
$100
10 баллов
год назад
З Віталієм працюємо не перший раз. Як завжди все чудово. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все як завжди супер! Однозначно рекомендую!
$30
10 баллов
год назад
все быстро и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Все супер! 👍 Моментальная оплата 🔥, рекомендую!
$30
10 баллов
2 года назад
все отлично и в срок, буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Все супер 🔥 Рад сотрудничеству, рекомендую!
$50
10 баллов
2 года назад
Сработались в варианте вёрстки. Виталий берется за все проекты, делает чисто и на совесть. К правкам относится лояльно)
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо за очередной интересный проект!
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113 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#57