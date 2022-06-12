mayk_official

Виталий mayk_official

 
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Профессиональная верстка сайтов | HTML5, CSS3, jQuery, Wordpress

Skype: mayk_official;

Email: [email protected]

Telegram: @maykvitalii

WordPressВерстка сайтаHTMLjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
7
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
jobverstk
Андрей 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка и посадка на Wordpress + Woocommerce
Прекрасный исполнитель. Сделал работу чисто, правок было 2-3 и то мелкие.
Все супер! Рекомендую! 👍
Ответный отзыв
Rulya_CRX
Руслан 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Потрібна HTML верстка.
З Віталієм працюємо не перший раз. Як завжди все чудово. Рекомендую.
Все як завжди супер! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
zhil
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$30
10 баллов
год назад
HTML для генерирования PDF
все быстро и качественно, рекомендую
Все супер! 👍 Моментальная оплата 🔥, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16528582201394
2 года в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
2 года назад
Верстка письма
все отлично и в срок, буду обращаться еще)
Все супер 🔥 Рад сотрудничеству, рекомендую!
Ответный отзыв
advertise265
Соня Ли 
28 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Вёрстка лендинга
Сработались в варианте вёрстки. Виталий берется за все проекты, делает чисто и на совесть. К правкам относится лояльно)
Все отлично! Спасибо за очередной интересный проект!
Ответный отзыв
HTML-верстка
113 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#57