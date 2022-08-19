Потрібна HTML верстка.

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Завершен39 заявок1031 просмотр

Потрібна HTML верстка. Простенький магазин + 3 лендінги. Макети в psd.

https://fex.net/uk/s/szplvmk

Лендінги (Gardenrobots-about2.jpg, Gardenrobots-why-landroid-2.jpg, Gardenrobots-technology.jpg) мають бути як тут (мобільна версія, ефекти).

https://eu.worx.com/en/landroid/

https://eu.worx.com/en/landroid/landroid-models/

https://eu.worx.com/en/landroid/technology/

HTML
3 года назад
Rulya_CRX
Руслан 
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Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
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З Віталієм працюємо не перший раз. Як завжди все чудово. Рекомендую.
Все як завжди супер! Однозначно рекомендую!

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