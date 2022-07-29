Необходимо выполнить переверстку шапки сайта на платформе WordPress. Изменения не кардинальные, требуется завершить работу в течение завтрашнего дня. Подробное техническое задание будет предоставлено кандидатам с положительными отзывами.
Сверстать страничку для Angular проекта
Нужно сверстать страничку в Angular проекте, по возможности используя Angular material (https://www.figma.com/file/cS8hvmPmZpT2WPfCCDtuSH/Add-Ticker?node-id=0%3A1). Страничку нужно сдать до 31.07. Но если вы хорошо знаете Angular (а не просто знаете что это такое), то все равно откликайтесь. Будут и другие задачи, но позже
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