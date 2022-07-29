Нужно сверстать страничку в Angular проекте, по возможности используя Angular material (https://www.figma.com/file/cS8hvmPmZpT2WPfCCDtuSH/Add-Ticker?node-id=0%3A1). Страничку нужно сдать до 31.07. Но если вы хорошо знаете Angular (а не просто знаете что это такое), то все равно откликайтесь. Будут и другие задачи, но позже