Сверстать страничку для Angular проекта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок785 просмотров

Нужно сверстать страничку в Angular проекте, по возможности используя Angular material (https://www.figma.com/file/cS8hvmPmZpT2WPfCCDtuSH/Add-Ticker?node-id=0%3A1). Страничку нужно сдать до 31.07. Но если вы хорошо знаете Angular (а не просто знаете что это такое), то все равно откликайтесь. Будут и другие задачи, но позже

AngularNode.js
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