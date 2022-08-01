Скопировать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок321 просмотр

Нужно сверстать копию лендинга с заменой лого и контактов. Срок 2 дня.

3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vikulov
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель, сделал всё качественно и ровно в срок, обязательно буду обращаться ещё, рекомендую!
Юрий отличный заказчик, всегда отвечает быстро, серьезно относится к работе. С ним очень приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

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