Требуется сверстать новые блоки для сайта 1C БУС по дизайну из Figma. Необходимо внедрить адаптивную верстку страниц, учитывая только элементы, отмеченные на шаблоне красными стрелками. Срок выполнения – сегодня.
Скопировать лендинг
Нужно сверстать копию лендинга с заменой лого и контактов. Срок 2 дня.
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