HTML/CSS/JS developer
Профессиональная верстка!
О себе:
Я занимаюсь веб-разработкой уже более года, стараюсь не отставать от новых технологий. Работаю быстро, качественно. Сайты делаю уникальные, с быстрой загрузкой и хорошим функционалом.
Мои репозитории:
Оплата:
- Сбербанк
- Webmoney
Знания,навыки:
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap 4/5
- БЭМ
- Flexbox, Grid.
- Gulp
- JavaScript, jQuery
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Pixel perfect
- SFTP
Я против войны в Украине!
Портфолио
- ShowRoom9 просмотров
- Benedict31 просмотр
- Html/css73 просмотра
- Верстка под телефон73 просмотра
- Верстка68 просмотров
- Portfolio74 просмотра
- Лендинг69 просмотров
- Лендинг58 просмотров
- The Loop54 просмотра
- Burning Man31 просмотр
- Лендинг по макету фигма57 просмотров
- Лендинг по макету фигма95 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
WordPress
Очень доволен проделанной работой. Быстро, качественно, и самое главное - профессионально! Рекомендую.
Ответный отзыв
Александр произвел оплату и пропал, не закрыв заявку.
$60
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель, сделал всё качественно и ровно в срок, обязательно буду обращаться ещё, рекомендую!
Ответный отзыв
Юрий отличный заказчик, всегда отвечает быстро, серьезно относится к работе. С ним очень приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$20
10 баллов
4 года назад
Node.js
Старательный и ответственный исполнитель. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, на любые вопросы отвечает быстро, оплату присылал во время, рекомендую и буду сотрудничать еще.
$30
9 баллов
4 года назад
FigmaNode.js
Анатолий молодец, очень старательный исполнитель с хорошей технической базой. Ошибки в вёрстке ещё встречаются, сказывается недостаток опыта, но быстро исправляются. Обязательно продолжу с ним работать.
Ответный отзыв
Дмитрий, очень хорошой заказчик, всегда отвечает вовремя. Буду работать еще
$15
8 баллов
4 года назад
HTMLWordPress
Все сделано, но с многочисленными правками, чувствуется недостаток опыта. Но радует, что всегда на связи, нормально относится к замечаниям, все исправлялось в адекватные сроки. Рекомендую для простых задач, для сложных лучше искать более опытного исполнителя.
Ответный отзыв
Илья всегда отвечал вовремя, но не могу нормально объяснить что требуется.
HTML-верстка
8 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга