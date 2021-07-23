Все сделано, но с многочисленными правками, чувствуется недостаток опыта. Но радует, что всегда на связи, нормально относится к замечаниям, все исправлялось в адекватные сроки. Рекомендую для простых задач, для сложных лучше искать более опытного исполнителя.