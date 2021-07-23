vikulov

Анатолий vikulov

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
HTML/CSS/JS developer

Профессиональная верстка!

О себе:

Я занимаюсь веб-разработкой уже более года, стараюсь не отставать от новых технологий. Работаю быстро, качественно. Сайты делаю уникальные, с быстрой загрузкой и хорошим функционалом.

Мои репозитории:

﻿https://github.com/Gaffee38

Оплата:

  • Сбербанк
  • Webmoney
Контакты:

Знания,навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap 4/5
  • БЭМ
  • Flexbox, Grid.
  • Gulp
  • JavaScript, jQuery
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Pixel perfect
  • SFTP
Моя работа:

https://gaffee38.github.io/site_8/

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Отзывы заказчиков

rigo
40 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
Нужно добавить номер телефона в верстку сайта
WordPress
Очень доволен проделанной работой. Быстро, качественно, и самое главное - профессионально! Рекомендую.
Александр произвел оплату и пропал, не закрыв заявку.
Ответный отзыв
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Скопировать лендинг
Отличный исполнитель, сделал всё качественно и ровно в срок, обязательно буду обращаться ещё, рекомендую!
Юрий отличный заказчик, всегда отвечает быстро, серьезно относится к работе. С ним очень приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Вёрстка модальных окон
Node.js
Старательный и ответственный исполнитель. Буду обращаться ещё.
Отличный заказчик, на любые вопросы отвечает быстро, оплату присылал во время, рекомендую и буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Вёрстка лэндинга
FigmaNode.js
Анатолий молодец, очень старательный исполнитель с хорошей технической базой. Ошибки в вёрстке ещё встречаются, сказывается недостаток опыта, но быстро исправляются. Обязательно продолжу с ним работать.
Дмитрий, очень хорошой заказчик, всегда отвечает вовремя. Буду работать еще
Ответный отзыв
halm
Илья 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
8 баллов
4 года назад
Доработка HTML одной страницы до нового вида
HTMLWordPress
Все сделано, но с многочисленными правками, чувствуется недостаток опыта. Но радует, что всегда на связи, нормально относится к замечаниям, все исправлялось в адекватные сроки. Рекомендую для простых задач, для сложных лучше искать более опытного исполнителя.
Илья всегда отвечал вовремя, но не могу нормально объяснить что требуется.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
8 отзывов
$7/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга