halm

Илья Щербаков halm

 
45 летРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание сайтов под ключ, ведение проектов. Фирменный стиль. Продвижение.

Полное погружение в проект. Договор, ответственность. Своя команда. Полностью закрываем проекты: проектирование, маркетинг, фирменный стиль, дизайн, программирование, внедрение, интеграция, поддержка, раскрутка и продвижение. Более 10 лет работы на рынке.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
katerinskaya
27 летМолдова
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$65
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта по поиску психолога (figma, Bootstrap 5, mobile first)
Отличный проект. Заказчик ответственный, был на связи, с оплатой проблем не было. Спасибо за доверие. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Отличный исполнитель, рекомендую!
Ответный отзыв
vikulov
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
9 баллов
2 года назад
Доработка HTML одной страницы до нового вида
Илья всегда отвечал вовремя, но не могу нормально объяснить что требуется.
Все сделано, но с многочисленными правками, чувствуется недостаток опыта. Но радует, что всегда на связи, нормально относится к замечаниям, все исправлялось в адекватные сроки. Рекомендую для простых задач, для сложных лучше искать более опытного исполнителя.
Ответный отзыв
BMDBMW
Баха 
25 летКипр
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Доработать верстку сайта (WordPress), немного поправить контент
Отлично сработались, чётко составленный ТЗ не оставил никаких лишних вопросов. Сотрудничеством доволен, рекомендую
Все четко и в рамках установленных сроков, без лишних вопросов с минимумом замечаний.
Ответный отзыв
Daria_Bakhareva
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Доработать/переделать инфографику в издании (графики)
Рекомендую к сотрудничеству!
Все сделано качественно в рамках оговоренных сроков, учтены правки и пожелания, сделаны доработки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Green_eyed77
Димаш 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
41 отзыв(-1)
$100
10 баллов
3 года назад
Оформление и верстка буклета до 68 стр. + обложка
ТЗ понятное, минимум правок. Моментальная оплата. Рекомендую заказчика настоятельно!
По верстке все сделано. Правки на основании корректуры выполнены оперативно.
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