Требуется сделать верстку дизайна сайта по поиску онлайн-психолога. Сразу предупрежу - мобилафёрст :) 99% трафика будет с мобил. Внутренняя система администрирования и управления не входит в задачу, только внешняя часть. Страницы которые необходимо свертстать: ...
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- $200HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $250
Требуется внести изменения в верстке сайта и немного доработать мобильную версии. Задача не для новичков. Сайт сложный. Потребуются достаточно серьезные знания в верстке и в интеграции в Битрикс ну и конечно в Javascript. Программировать для ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать внешнею часть дизайна сайта по поиску онлайн-психолога. Сразу предупрежу - [b]мобилафёрст[/b] :) 99% трафика будет с мобил. Внутренняя система администрирования и управления [b]не входит[/b] в задачу, только внешняя часть. Аудитория в основном женская. Страницы которые ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт2 года назад
Есть STL файлик с объектом, требуется из него сделать анимацию для сайта в формате MP4, нужно наложить цвет, текстуру и сделать чтоб объект крутился на определенном фоне. Пример и файл STL отправлю в личку.3D-графика18 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Не для новичков! [/b] Требуется внедрить готовую HTML верстку в Worpress. Сайт уже работает. Сделан редизайн и верстка. Типа сайта: Новостной региональный сайт. Будут следующие разделы/страницы: 1. Главная страница. 2. Страница списка новостей. 3. Страница детальной новости. 4. Страница списка спецпроектов. 5. Страница ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт2 года назад
Задача срочная, желательный срок исполнения 1 день (понедельник-вторник), если у вас времени нет, то не подавайте предложение. Необходимо в готовую html страницу встроить новый дизайн с сохранением текущего оформления (см. вложение) 1. В начале контента нужно вставить ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать UX/UI прототип и в последствии дизайн новостного регионального сайта. В задаче будут следующие страницы: 1. Главная страница (самая главная боль). 2. Страница списка новостей. 3. Страница детальной новости. 4. Страница списка спецпроектов (см. пример РИА https://ria.ru/specialprojects/). 5. Страница ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется разработать логотип для интернет издания (газета), будет использоваться на сайте. Ссылку дам в личку.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется допилить проект (по типу профи.ру только с узкой специализацией) по верстке, решить всякие глюки, [b]доработать мобильную версию.[/b] Проект написан с использованием Bootstrap 4 (админский шаблон), Vue, Pug, Node. - Обязательно опыт работы с Vue. - Понимание UX/UI. - ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Сервер VPS, CentOs. На сервере крутится сервис виртуального хостинга, нода панели ISP, порядка 150 доменов. Требуется на сервере провести ревизию настроек почтового сервера Exim (без mysql), провести дополнительные настройки спам фильтров. Проблемы: 1. Не устраивает кол-во спама. 2. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $130
Требуется сделать 2 варианта видео-заставки с 2D эффектами, одна до 60 сек, вторая (сокращенная версия) не более 30 сек. В полной версии придется наложить звуковую дорожку (на ваш профессиональный выбор). Заставка делается для мероприятия. Полная заставка ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется немного доработать простой сайт на WordPress. 1. Заменить лого на сайте (есть исходник в PSD), 2. Оформить и разместить текст на 8 страницах сайта (исходник в Word). 3. Разместить в контактах карту 2Gis 5. Прописать правильные заголовки и ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Необходимо провести SEO анализ сайта медицинской направленности, подобрать ключевики, доработать тексты где нужно, внести коррективы по контенту на основании собственного анализа. Сайт на WordPress, желательно, чтоб вы самостоятельно исправили и добавили то чего не хватает на ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется доработать текущую верстку сайта в основном в плане адаптивности. Сайт работает на WordPress (Bootstrap 4.3.0). Непосредственно потребуется: 1. Исправить слайдер (MetaSlider) - добавить ссылки на слайдерах на контентные страницы, добавить описания изображений слайдера, добавить адаптивность (или ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $120
Требуется разработать UX/UI прототип и в последствии дизайн внутреннего (внутрикорпоративного) интерфейса личного кабинета для обработки входящих заявок. В задаче будут следующие страницы: 1. Вход, регистрация, авторизация, восстановление пароля. 2. Прием заявки (форма, около 30 различных полей для ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $25
Нужно переработать инфографику в издании, сделать красиво :) Это в основном графики с барами и пара круговых. Текущие вставки графики сделано топорно в экселе. Нужно сделать нормально и по деловому, в стиле издания. Во вложении то что нужно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
- $12
Есть сервис на сервере (Ubuntu 18), написан на python, который принимает на вход картинку и отдает результат в json. Требуется наладить на сервере возможность по http из формы и/или по url принимать файл (изображение) обрабатывать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $120
Требуется сделать оформление и верстку периодического издания (буклет) объемом до 68 стр. + обложка. Оформление должно повторять стиль прошлых изданий, но приветствуются новые идеи. На страницах присутствуют обязательно фотографии, возможна инфографика, иконки. Инфографика разрабатывается вами, ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
- $10
Сайт[url=https://xn--80ahbcwpcncbfnw6p.xn--p1ai/] https://xn--80ahbcwpcncbfnw6p.xn--p1ai/ [/url]После переноса на другой хостинг перестали отображаться изображения, после прокрутки вниз следующие изображения появляются. При клике на изображение появляется модальное окно, там должны быть дополнительные иконки фотогалереи и видео при их наличии, но их нет. Скорее всего ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $60
Требуется разработать иконку и заставку (для вертикального положения) для мобильного приложения на базе Android. Во вложении тех.задание. Срок: 17.07 В результате от вас должно быть два варианта. Желательно вектор (но не принципиально, можно растр). Прошу учесть размеры экранов ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад