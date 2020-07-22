Конвертировать flash заставку сайта в MP4

$15
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Завершен6 заявок378 просмотров

Необходимо конвертировать 4 почти одинаковых флеш заставки на сайте в видео в формате video/mp4 и video/webm. По факту видео будет вставлено на сайт и крутиться вместо flash заставки, поэтому готовое видео должно отображаться в основных браузерах.

Как я вижу, либо конвертация из SWF в Видео. К сожалению в онлайн конверторах это не сработало.

Либо другой вариант конвертации. Либо запись с экрана с последующей обработкой итп...

Сайт в личку. Пример swf во вложении.

5 лет назад
halm
Илья 
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Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
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Все сделано отлично. Учтены дополнительные просьбы. Все в срок. Рекомендую.
Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Работодателя рекомендую

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5 лет назад
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