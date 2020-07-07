Нужно разработать Логотип Баннер.Фирменный стиль

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт20 заявок605 просмотров

Нужно разработать логотип и баннер группы вк

Название группы Wetria.

У меня нет никакой идеи. Жду от вас

Готов заплатит за сочный дизайн 30 штук

5 лет назад
amandykdesign
Амандык 
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