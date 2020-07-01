Баннер "Идем на квест"

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Закрыт33 заявки714 просмотров

Собираю команду для похода на квест)

Нужно сделать для этого красочный баннер для ВКонтакте

Результат предоставить в виде png 800x524px.

Доп. инфу скину в личку.

Сделать надо быстро:)

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castle
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