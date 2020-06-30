Сделать статичный баннер на сайт

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Закрыт20 заявок457 просмотров

Сделать статичный баннер на сайт: https://simpledelivery.ru/

Все подробности в ТЗ

5 лет назад
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5 лет назад
Даниил
 
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