Сделать баннера для входной группы

1. Баннер 80см на 60см - С часами работы с 10:00 до 19:00

2. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись малярно-кузовной ремонт (расположение элементов на ваше усмотрение)

3. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись автосервис, номер и автомобиль (как на старом макете, можно его взять за основу, только название нужно добавить AUTO5 и перечислить услуги:

· Ремонт и замена КПП и ДВС

· Замена робота на АКПП

· Компьютерная диагностика

· Техническое обслуживание

· Шиномонтаж

· Слесарные работы)

P.S последовательность баннеров - сперва идет кузовной ремонт, потом автосервис. Пишу это, что бы сделать визуально красиво, возможно как-то обыграть.

4. Баннер 70см на 2,50 со стрелкой и надписью автосервис/малярно-кузовной ремонт

//Тут посмотрите фото.

5. Штендер двухсторонний

И с той и с другой стороны название Автосервис AUTO5 и перечисление услуг:

· Ремонт и замена КПП и ДВС

· Замена робота на АКПП

· Компьютерная диагностика

· Техническое обслуживание

· Шиномонтаж

· Слесарные работы

Все сделать в том же едином стиле, как делали для первого автосервиса (картинку прикрепил, есть исходник)

Нужно подготовить исходники к печати в типографии