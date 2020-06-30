Необходимо сделать баннера и дизайн для печатных изделий, подарочные карточки флайера и так далее. Прикладывайте в зайяках обязательно свои работы и способ оценки труда, сдельная или часовая работа. В части работ требуется рисовать.
Сделать баннера для входной группы
1. Баннер 80см на 60см - С часами работы с 10:00 до 19:00
2. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись малярно-кузовной ремонт (расположение элементов на ваше усмотрение)
3. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись автосервис, номер и автомобиль (как на старом макете, можно его взять за основу, только название нужно добавить AUTO5 и перечислить услуги:
· Ремонт и замена КПП и ДВС
· Замена робота на АКПП
· Компьютерная диагностика
· Техническое обслуживание
· Шиномонтаж
· Слесарные работы)
P.S последовательность баннеров - сперва идет кузовной ремонт, потом автосервис. Пишу это, что бы сделать визуально красиво, возможно как-то обыграть.
4. Баннер 70см на 2,50 со стрелкой и надписью автосервис/малярно-кузовной ремонт
//Тут посмотрите фото.
5. Штендер двухсторонний
И с той и с другой стороны название Автосервис AUTO5 и перечисление услуг:
· Ремонт и замена КПП и ДВС
· Замена робота на АКПП
· Компьютерная диагностика
· Техническое обслуживание
· Шиномонтаж
· Слесарные работы
Все сделать в том же едином стиле, как делали для первого автосервиса (картинку прикрепил, есть исходник)
Нужно подготовить исходники к печати в типографии
Заявки фрилансеров
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