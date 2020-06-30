Сделать баннера для входной группы

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт15 заявок575 просмотров

1. Баннер 80см на 60см - С часами работы с 10:00 до 19:00

2. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись малярно-кузовной ремонт (расположение элементов на ваше усмотрение)

3. Верхний баннер 1 метр на 10 метров - надпись автосервис, номер и автомобиль (как на старом макете, можно его взять за основу, только название нужно добавить AUTO5 и перечислить услуги:

·        Ремонт и замена КПП и ДВС

·        Замена робота на АКПП

·        Компьютерная диагностика

·        Техническое обслуживание

·        Шиномонтаж

·        Слесарные работы)

P.S последовательность баннеров - сперва идет кузовной ремонт, потом автосервис. Пишу это, что бы сделать визуально красиво, возможно как-то обыграть.

4. Баннер 70см на 2,50 со стрелкой и надписью автосервис/малярно-кузовной ремонт

//Тут посмотрите фото.

5. Штендер двухсторонний

И с той и с другой стороны название Автосервис AUTO5 и перечисление услуг:

·        Ремонт и замена КПП и ДВС

·        Замена робота на АКПП

·        Компьютерная диагностика

·        Техническое обслуживание

·        Шиномонтаж

·        Слесарные работы

Все сделать в том же едином стиле, как делали для первого автосервиса (картинку прикрепил, есть исходник)

Нужно подготовить исходники к печати в типографии

5 лет назад
van74
Иван 
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год назад

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