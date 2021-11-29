Необходимо поправить адаптивную верстку одностраничного сайта, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах и планшетах. Также требуется добавить два новых блока: блок доставки и приглашение на завод, с последующей адаптацией их дизайна. Сайт выполнен на HTML и CSS.
- $25HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $450
Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта с интеграцией на WordPress. Проект включает 12 страниц, валидный код и возможность редактирования из админки. Нужно реализовать анимацию появления и переключения блоков. Макет доступен в Figma. Контактная форма должна быть настроена через WP Contact Form 7.Завершен2 года назад
Необходимо настроить автоматическое изменение цен в карточке товара для WooCommerce на WordPress в зависимости от курса валют. Пользователь видит цену в рублях, которая рассчитывается на основе выбранной валюты и курса. Поддержка доллара, евро, юаня и рублей. Возможность обновления курса автоматически с сайта Центробанка или вручную в админке.Завершен2 года назад
- $50
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта в Figma, используя благородный темно-синий цвет. Ожидается современный и солидный стиль, продуманная анимация появления блоков. Предоставляются материалы компании, логотип и старый сайт для ориентира. Примеры работ обязательны.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходима доработка сайта на платформе netcat с целью настройки отправки данных с форм обратной связи в чат Telegram. Ожидается интеграция, которая обеспечит отправку сообщений при заполнении форм пользователями.Завершен2 года назад
- $15
Необходимо доработать главную страницу сайта на CMS Netcat, добавив блок вопросов и ответов, аналогичный представленному примеру. Ожидается качественная реализация и соответствие указанному дизайну.Завершен2 года назад
- $150
Требуется настроить геотаргетинг на WordPress: автоматическое определение города пользователя по IP, изменение телефонных данных и контактной информации. Реализовать улучшенный поиск, который не зависит от регистра, и изменить отображение городов. На странице контактов добавить блок для изготовления и убрать карту, заменив её формой сбора контактов.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $80
Требуется доработка существующего сайта на WordPress: внесение правок в главную страницу, создание страницы для второго типа товара, 3 текстовые страницы и страница благодарности. Сайт должен быть удобен для редактирования из админки и корректно отображаться на мобильных и десктопных устройствах. Шаблоны страниц предоставлены в формате PSD.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо скопировать калькулятор для натяжных потолков и интегрировать его в сайт на WordPress. Калькулятор включает 8 полей и кнопку для отправки заявки с заполненными данными на почту. Также требуется возможность добавления материалов и изменения цен через код. Формула расчета стоимости указана в описании.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо выполнить мелкие доработки на сайте, разработанном на Joomla. Все изменения и правки подробно описаны в прикрепленном файле. Ищем специалиста, который сможет быстро и качественно внести необходимые изменения.Завершен3 года назад
- $220
Требуется выполнить адаптивную верстку корпоративного сайта и натянуть его на WordPress. Код должен быть валидным, с возможностью редактирования страниц из админки. На главной странице и странице услуг нужно реализовать квиз, который можно скопировать с platformalp. Предоставлен макет в Figma, всего 9 страниц. Укажите реальную цену и сроки выполнения.HTML-верстка26 заявокЗакрыт3 года назад
- $65
Требуется сверстать 2 страницы сайта с адаптацией под мобильные устройства и интеграцией на WordPress. Включает создание простого калькулятора и возможность редактирования через админку. На сайте будет 6 страниц, шаблон предоставлен в PSD. Примеры страниц доступны по ссылке.Завершен3 года назад
- $20
Необходимо разработать презентацию в PDF формате на основании коммерческого предложения в Word (5 страниц). Требуется структурировать текст, подобрать шрифты и изображения, а также оформить презентацию в соответствии с предоставленной существующей. Пример оформления также прикреплен.Презентации1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется выполнить ряд правок на сайте, созданном на MODX Revolution. Необходимо настроить редирект на страницу благодарности после отправки формы, установить валидатор форм, реализовать увеличение фото по клику и улучшить мобильную версию. Работы много, правки могут выявляться по ходу работы. Интересует опыт работы с MODX Revolution.Завершен3 года назад
- $60
Задача заключается в переписывании существующего одностраничного сайта, созданного в Adobe Muse, с использованием HTML и CSS. Необходимо сделать код понятным, а также разработать адаптивную версию сайта и добавить PHP обработчик, избегая привязки к системам управления контентом (CMS).Завершен4 года назад
- $20
Требуется разработать адаптивную версию одностраничного сайта с использованием HTML и CSS. Необходимо создать две страницы: главную и страницу благодарности, оптимизированные для смартфонов и планшетов.HTML-верстка27 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется копирайтер для написания 5 статей по темам: Модульные картины, Крышные установки, Уличные стенды, и Уголки покупателя. Объем каждой статьи 3500-4000 символов. Текст должен содержать ключевые слова, быть уникальным и соответствовать заданным требованиям. Оплата 100 рублей за 1000 символов без пробелов.Копирайтинг10 заявокЗакрыт4 года назад
- $5
Требуется доработать php обработчик на сайте с HTML и CSS. Необходимо настроить переадресацию на страницу благодарности после успешной отправки заявки с любой формы. Убедитесь, что обработка данных происходит корректно.Завершен4 года назад
- $10
Требуется прикрутить php обработчик к сайту, состоящему из html и css. Необходимо настроить отправку формы на email и добавить всплывающее сообщение о принятии заявки. На сайте две формы: одна на главной странице и пять одинаковых на страницах услуг/контактов. Проект требует навыков веб-программирования.Завершен4 года назад
Требуется выполнить правки на сайте: https://truba24.ru/ При размещении объявлений - указывает не корректную дату 30 ноября, -1 Сделать работающую сортировку объявлений Сайт написан на фреймворке KohanaСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад