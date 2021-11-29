van74

Иван van74

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$400
выплачено фрилансерам
89%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Поправить верстку + добавить 2а новых блока (1 страница html+css)

    $25

    Необходимо поправить адаптивную верстку одностраничного сайта, чтобы он корректно отображался на мобильных устройствах и планшетах. Также требуется добавить два новых блока: блок доставки и приглашение на завод, с последующей адаптацией их дизайна. Сайт выполнен на HTML и CSS.

    Адаптивная версткаВерстка блоковCSSFigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Адаптивная верстка и натяжка на вордпресс

    $450

    Необходимо выполнить адаптивную верстку сайта с интеграцией на WordPress. Проект включает 12 страниц, валидный код и возможность редактирования из админки. Нужно реализовать анимацию появления и переключения блоков. Макет доступен в Figma. Контактная форма должна быть настроена через WP Contact Form 7.

    Адаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция версткиFigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Автоматическое изменение цен в карточке товара в зависимости от курса

    Необходимо настроить автоматическое изменение цен в карточке товара для WooCommerce на WordPress в зависимости от курса валют. Пользователь видит цену в рублях, которая рассчитывается на основе выбранной валюты и курса. Поддержка доллара, евро, юаня и рублей. Возможность обновления курса автоматически с сайта Центробанка или вручную в админке.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дизайн главной страницы сайта

    $50

    Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта в Figma, используя благородный темно-синий цвет. Ожидается современный и солидный стиль, продуманная анимация появления блоков. Предоставляются материалы компании, логотип и старый сайт для ориентира. Примеры работ обязательны.

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка сайта netcat

    Необходима доработка сайта на платформе netcat с целью настройки отправки данных с форм обратной связи в чат Telegram. Ожидается интеграция, которая обеспечит отправку сообщений при заполнении форм пользователями.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка сайта netcat

    $15

    Необходимо доработать главную страницу сайта на CMS Netcat, добавив блок вопросов и ответов, аналогичный представленному примеру. Ожидается качественная реализация и соответствие указанному дизайну.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Настроить геотаргетинг и сделать карту контактов WordPress

    $150

    Требуется настроить геотаргетинг на WordPress: автоматическое определение города пользователя по IP, изменение телефонных данных и контактной информации. Реализовать улучшенный поиск, который не зависит от регистра, и изменить отображение городов. На странице контактов добавить блок для изготовления и убрать карту, заменив её формой сбора контактов.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на wordpress

    $80

    Требуется доработка существующего сайта на WordPress: внесение правок в главную страницу, создание страницы для второго типа товара, 3 текстовые страницы и страница благодарности. Сайт должен быть удобен для редактирования из админки и корректно отображаться на мобильных и десктопных устройствах. Шаблоны страниц предоставлены в формате PSD.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется скопировать калькулятор для натяжных потолков (wordpress)

    $20

    Необходимо скопировать калькулятор для натяжных потолков и интегрировать его в сайт на WordPress. Калькулятор включает 8 полей и кнопку для отправки заявки с заполненными данными на почту. Также требуется возможность добавления материалов и изменения цен через код. Формула расчета стоимости указана в описании.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуются доработки сайта на Joomla

    $20

    Необходимо выполнить мелкие доработки на сайте, разработанном на Joomla. Все изменения и правки подробно описаны в прикрепленном файле. Ищем специалиста, который сможет быстро и качественно внести необходимые изменения.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка корпоративного сайта и натяжка на вордпресс

    $220

    Требуется выполнить адаптивную верстку корпоративного сайта и натянуть его на WordPress. Код должен быть валидным, с возможностью редактирования страниц из админки. На главной странице и странице услуг нужно реализовать квиз, который можно скопировать с platformalp. Предоставлен макет в Figma, всего 9 страниц. Укажите реальную цену и сроки выполнения.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка и адаптив 2х страниц + натяжка на wordpress

    $65

    Требуется сверстать 2 страницы сайта с адаптацией под мобильные устройства и интеграцией на WordPress. Включает создание простого калькулятора и возможность редактирования через админку. На сайте будет 6 страниц, шаблон предоставлен в PSD. Примеры страниц доступны по ссылке.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется на основании файла ворд сделать краиваую презентацию в pdf

    $20

    Необходимо разработать презентацию в PDF формате на основании коммерческого предложения в Word (5 страниц). Требуется структурировать текст, подобрать шрифты и изображения, а также оформить презентацию в соответствии с предоставленной существующей. Пример оформления также прикреплен.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки на сайте (MODX Revolution)

    $20

    Требуется выполнить ряд правок на сайте, созданном на MODX Revolution. Необходимо настроить редирект на страницу благодарности после отправки формы, установить валидатор форм, реализовать увеличение фото по клику и улучшить мобильную версию. Работы много, правки могут выявляться по ходу работы. Интересует опыт работы с MODX Revolution.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переписать одностраничный сайт html+css и сделать адаптив

    $60

    Задача заключается в переписывании существующего одностраничного сайта, созданного в Adobe Muse, с использованием HTML и CSS. Необходимо сделать код понятным, а также разработать адаптивную версию сайта и добавить PHP обработчик, избегая привязки к системам управления контентом (CMS).

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адаптив 2х страниц (сайт html+css)

    $20

    Требуется разработать адаптивную версию одностраничного сайта с использованием HTML и CSS. Необходимо создать две страницы: главную и страницу благодарности, оптимизированные для смартфонов и планшетов.

    CSSHTML
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО копирайтинг для типографии (5 статей)

    Ищется копирайтер для написания 5 статей по темам: Модульные картины, Крышные установки, Уличные стенды, и Уголки покупателя. Объем каждой статьи 3500-4000 символов. Текст должен содержать ключевые слова, быть уникальным и соответствовать заданным требованиям. Оплата 100 рублей за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать php обработчик (Сайт html+css)

    $5

    Требуется доработать php обработчик на сайте с HTML и CSS. Необходимо настроить переадресацию на страницу благодарности после успешной отправки заявки с любой формы. Убедитесь, что обработка данных происходит корректно.

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется прикрутить php обработчик (Сайт html+css)

    $10

    Требуется прикрутить php обработчик к сайту, состоящему из html и css. Необходимо настроить отправку формы на email и добавить всплывающее сообщение о принятии заявки. На сайте две формы: одна на главной странице и пять одинаковых на страницах услуг/контактов. Проект требует навыков веб-программирования.

    CSSHTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки на сайте фреймворк Kohana

    Требуется выполнить правки на сайте: https://truba24.ru/ При размещении объявлений - указывает не корректную дату 30 ноября, -1 Сделать работающую сортировку объявлений Сайт написан на фреймворке Kohana

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
$200
10 баллов
2 года назад
Адаптивная верстка и натяжка на вордпресс
FigmaWordPressАдаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция верстки
Супер заказчик. Предоставил подробное ТЗ и оплата во время. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Качество работы превзошло мои ожидания. Максим продемонстрировал высокий уровень мастерства и внимание к деталям. В результате я получил продукт, который полностью соответствовал моим требованиям Хоть некоторые сроки проекта были немного затянуты, я понимаю, что иногда возникают неожиданные обстоятельства, которые могут повлиять на сроки выполнения работы. Важно отметить, что Максим всегда держал меня в курсе развития проекта и своевременно информировал обо всех изменениях. Я ценю его честность и открытость в общении. Я безусловно рекомендую его для сотрудничества.
Ответный отзыв
Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$25
10 баллов
2 года назад
Поправить верстку + добавить 2а новых блока (1 страница html+css)
CSSFigmaHTMLАдаптивная версткаВерстка блоков
Иван профи в своем деле! Сотрудничество на высшем уровне. Оплата момент. Рекомендую как отличного, надёжного заказчика!
Все круто. Уланбек продемонстрировал профессионализм и техническое мастерство в своей работе. Верстка была исправлена, а новые блоки добавлены без проблем. Исполнитель был отзывчивым и внимательным к моим замечаниям, и я полностью доволен результатом. Рекомендую Уланбека как надежного и талантливого фрилансера.
Ответный отзыв
Papa_Pedro
Александр 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Автоматическое изменение цен в карточке товара в зависимости от курса
Коммуникабельный, приятный заказчик, рекомендую!
Сделка не состоялась. Прошу удалить отзыв и заказ.
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Ruslaan1
Руслан 
22 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта netcat
Все супер
Хороший исполнитель. Сделал быстро, правки внес. К сотрудничеству рекомендую
Ответный отзыв
alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Дизайн главной страницы сайта
Figma
Отличный заказчик. Предоставил подробное ТЗ, правки были адекватными. Рекомендую к сотрудничеству.
Все хорошо, Александр молодец, сделал дизайн сайта оперативно, внес правки. К работе замечаний нет.
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