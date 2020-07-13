Отрисовка баннеров для сайта

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Завершен6 заявок282 просмотра

Нужно нарисовать 4 баннера для сайта - он сейчас закрыт, вы напишите - как будете смотреть его, я его открою для вас - пока сделал скриншот страницы для общего понимания стилистики сайта

Тематика баннеров:

- Подарки на день рождения (https://skr.sh/i/290620/siSNAXMN.png?download=1)

- Корпоративные подарки (https://skr.sh/i/290620/wn0ojlrb.png?download=1)

- Доставка до адресата (https://skr.sh/i/290620/5saWOjDG.png?download=1 - это когда подарок сразу приезжает тому, для кого его покупают)

- Уникальная брендированная упаковка (https://skr.sh/i/290620/oVetb3TV.png?download=1)

Старый сайт компании - https://marta-lindome.ru/, там тоже есть баннеры, но клиенту они не очень нравятся

Баннеры делаем максимально на фотоконтенте, его у клиента очень много, я дам доступ к фотобанку.

5 лет назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
11 дней
Спасибо Виталию за отлично выполненную работу и отдельное спасибо за понимание ситуации - были нюансы и сложности, которые, впрочем. удалось решить, в том числе, благодаря профессионализму исполнителя. Очень рекомендую.
Благодарю за сотрудничество. Хороший заказчик, приятно работать. И не смотря на то что возникли некоторые трудности при выполнении, всё разрулили и завершили работу. Спасибо!

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Pica_So
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