Отрисовка баннеров для сайта

Нужно нарисовать 4 баннера для сайта - он сейчас закрыт, вы напишите - как будете смотреть его, я его открою для вас - пока сделал скриншот страницы для общего понимания стилистики сайта

Тематика баннеров:

- Подарки на день рождения (https://skr.sh/i/290620/siSNAXMN.png?download=1)

- Корпоративные подарки (https://skr.sh/i/290620/wn0ojlrb.png?download=1)

- Доставка до адресата (https://skr.sh/i/290620/5saWOjDG.png?download=1 - это когда подарок сразу приезжает тому, для кого его покупают)

- Уникальная брендированная упаковка (https://skr.sh/i/290620/oVetb3TV.png?download=1)

Старый сайт компании - https://marta-lindome.ru/, там тоже есть баннеры, но клиенту они не очень нравятся

Баннеры делаем максимально на фотоконтенте, его у клиента очень много, я дам доступ к фотобанку.