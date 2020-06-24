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Закрыт52 заявки661 просмотр

Создать баннер для сайта и его мобильной версии

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Bj9z7xVwiYDVNWvkQnfrd-wreaUns7YN3cmpNifAh7E/edit

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Dariaolegovna97
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