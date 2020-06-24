Добрый день! 1. Нужно создать баннер для рекламы дисков ( должно содержать фото дисков, а также в подарок идет 2 сертификата). 2. Баннер для рекламы всего магазина для фб+инста. По ...
Дизайн
Создать баннер для сайта и его мобильной версии
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Bj9z7xVwiYDVNWvkQnfrd-wreaUns7YN3cmpNifAh7E/edit
Заявки фрилансеров
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