Дизайн баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт48 заявок612 просмотров

Предлагается создать серию из 5 баннеров разного стиля, для выбора наиболее эффективного.

Нет четкого тз по текстам, есть 5 вариантов, нужно предварительно обсудить. Ваш опыт приветствуется.

Формат 240х400

Рекламируемый сайт petdiet.pro

Есть фотоматериалы для работы.

5 лет назад
serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
7 дней назад
5 лет назад
Эдуард
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Тимофей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Глеб
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Евгений
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Степан
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лариса
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
25 минут назад
61 отзыв
5 лет назад
#1
Баннеры
Виталий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
81 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
40 отзывов
5 лет назад
Святослав
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
232 отзыва
5 лет назад
Светлана
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
34 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Анна
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Оксана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Львова
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 отзывов
5 лет назад
Александр
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
122 отзыва
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Баннеры
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Алена
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Виталий
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Виталий
 
42 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
335 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
610 отзывов
5 лет назад
Эржан
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Киря
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Небольшая задача по дизайну/анимации

    1. Для первого баннера найти и добавить предмет (стул), который крутится на 360. Должно получиться видео - крутящийся стул на фоне статичного баннера. Далее вставить его уже в статичном состоянии на несколько фото ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям

    Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты.  ...

    PowerPoint
    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

    Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать превью видео-роликов на YouTube-кан

    необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт вывода баннера

    Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление инстаграм

    Оформить инстраграм соц сети тема строительная бригада брендинг все есть  пришлю в лс

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад