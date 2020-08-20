Roma3894

Роман Антипов Roma3894

 
30 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Креативный, качественный и выполненный в сроки Ваш графический дизайн ГАРАНТИРУЮ!

Здравствуйте!

Меня зовут Роман, у меня более 3 лет опыта работы в области веб-дизайна, я свободно использую инструменты Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator и другие. Я ответственно подхожу к реализации каждого проекта, работаю быстро и качественно. Сегодня у меня десятки довольных клиентов в Европе и СНГ, сейчас я занимаюсь разработкой дизайна веб-сайтов, логотипов, лендингов, баннеров и всего фирменного стиля различных брендов.

------------------------------МОЕ ПОРТФОЛИО-----------------------------

https://www.behance.net/roman1234o1501

https://freelancehunt.com/freelancer/Roman38.html  

Ключевая информация:

• графический pube-дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe HD) - опыт работы более 3 лет

• верстка (HTML / CSS) - около 1 года опыта

Все остальные подробности вы можете узнать, написав мне лично в чате.

или

тел.: +38(097)-233-24-48

Telegram - @roman3894

e-mail: [email protected]  

С наилучшими пожеланиями!

HTMLCSSFigmaIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15724344316441
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Сделать 2 поста для Instagram в виде карусели
Быстро, качественно и профессионально. Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный заказчик, хороший проект!
Ответный отзыв
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Этикетку
Все супер!
Отличный отзыв!
Ответный отзыв
Bistox
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Лендинг-страница для розыгрыша Бентли
Рекомендую
Задание выполнено
Ответный отзыв
Romanson0608
Роман 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Баннеры (5-6 штук)
Все сделано быстро и качественно Романом. Все мои пожелания и замечания были быстро исправлены. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставленная задача.
Ответный отзыв
linux-lover1972
Егор 
51 годУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн картинок, оформление блоков
Делает хорошие дизайны но на связь выходит редко. Будем пытаться достучаться
Приятный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Баннеры
9 отзывов
$2/час
от $10от 4 часов
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Дизайн сайтов
8 отзывов
$2/час
от $50от 3 дней
#330
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от $50от 3 дней
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