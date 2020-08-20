Креативный, качественный и выполненный в сроки Ваш графический дизайн ГАРАНТИРУЮ!

Здравствуйте!

Меня зовут Роман, у меня более 3 лет опыта работы в области веб-дизайна, я свободно использую инструменты Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator и другие. Я ответственно подхожу к реализации каждого проекта, работаю быстро и качественно. Сегодня у меня десятки довольных клиентов в Европе и СНГ, сейчас я занимаюсь разработкой дизайна веб-сайтов, логотипов, лендингов, баннеров и всего фирменного стиля различных брендов.

------------------------------МОЕ ПОРТФОЛИО-----------------------------

https://www.behance.net/roman1234o1501

https://freelancehunt.com/freelancer/Roman38.html

Ключевая информация:

• графический pube-дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe HD) - опыт работы более 3 лет

• верстка (HTML / CSS) - около 1 года опыта

Все остальные подробности вы можете узнать, написав мне лично в чате.

или

тел.: +38(097)-233-24-48

Telegram - @roman3894

e-mail: [email protected]

С наилучшими пожеланиями!