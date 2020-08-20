Здравствуйте!
Меня зовут Роман, у меня более 3 лет опыта работы в области веб-дизайна, я свободно использую инструменты Adobe Photoshop, Figma, Adobe Illustrator и другие. Я ответственно подхожу к реализации каждого проекта, работаю быстро и качественно. Сегодня у меня десятки довольных клиентов в Европе и СНГ, сейчас я занимаюсь разработкой дизайна веб-сайтов, логотипов, лендингов, баннеров и всего фирменного стиля различных брендов.
------------------------------МОЕ ПОРТФОЛИО-----------------------------
https://www.behance.net/roman1234o1501
https://freelancehunt.com/freelancer/Roman38.html
Ключевая информация:
• графический pube-дизайн (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe HD) - опыт работы более 3 лет
• верстка (HTML / CSS) - около 1 года опыта
Все остальные подробности вы можете узнать, написав мне лично в чате.
или
тел.: +38(097)-233-24-48
Telegram - @roman3894
e-mail: [email protected]
С наилучшими пожеланиями!
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