Небольшая задача по дизайну/анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт5 заявок440 просмотров

1. Для первого баннера найти и добавить предмет (стул), который крутится на 360. Должно получиться видео - крутящийся стул на фоне статичного баннера.

Далее вставить его уже в статичном состоянии на несколько фото интерьеров (чтобы выглядело более-менее натурально).

2. На второй баннер добавить анимированную звуковую дорожку. Наложить на нее наш звук, чтобы звуковая дорожка билась в такт записи.

Ничего сложного, но сделать нужно как можно быстрее)

ВАЖНО: без потери качества баннеров!

5 лет назад
amagrigoreva
Анна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Баннеры

  • Похожие заказы

  • Ищем дизайнера для создания креативов и визуализаций к статьям

    Мы — компания по дизайну презентаций. Ищем человека для длительного сотрудничества, который сможет оперативно предоставлять дизайны креативов для соц сетей, визуализаций в блог и другое. От нас - получаете чёткие ТЗ и регулярные проекты.  ...

    PowerPoint
    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип (доработка), аватарка и шапка в фб

    Нужно сделать логотип для фирмы под названием HINTua. Компания будет заниматься консалтингом для подбора подрядчиков и технадзора на различные работы в различных сферах, от строительства до мебели и тд. Сайта пока нет. Лого будет использоваться ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать превью видео-роликов на YouTube-кан

    необходимо сделать 8 обложек для видео-роликов на YouTube. Придерживаться одного визуального стиля, но не использовать одинаковый шаблон. Каждая обложка должна быть индивидуальной, Учитывая текст заголовка и фотографию. Форматы видео на канале разные, есть и влоги ...

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт вывода баннера

    Нужен скрипт который рандомно при каждом заходе на страницу выводил баннер. Например при 1 заходе баннер показывается через 15 сек, при втором через 90 сек Задается время показа например от 10 ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Оформление инстаграм

    Оформить инстраграм соц сети тема строительная бригада брендинг все есть  пришлю в лс

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн баннеров (превью) для 5 видео

    Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...

    Баннеры50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 шаблона баннеров

    Добрый день, коллеги. Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта. Размеры баннера 1920*640px Стилистика для каждого из баннеров во вложении,  просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад