Небольшая задача по дизайну/анимации

1. Для первого баннера найти и добавить предмет (стул), который крутится на 360. Должно получиться видео - крутящийся стул на фоне статичного баннера.

Далее вставить его уже в статичном состоянии на несколько фото интерьеров (чтобы выглядело более-менее натурально).

2. На второй баннер добавить анимированную звуковую дорожку. Наложить на нее наш звук, чтобы звуковая дорожка билась в такт записи.

Ничего сложного, но сделать нужно как можно быстрее)

ВАЖНО: без потери качества баннеров!