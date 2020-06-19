Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...
Оформление инстаграм
Оформить инстраграм соц сети
тема строительная бригада
брендинг все есть
пришлю в лс
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