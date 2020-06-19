Оформление инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок322 просмотра

Оформить инстраграм соц сети

тема строительная бригада

брендинг все есть 

пришлю в лс

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое что быстро сделал мне проект, качество отличное.
Спасибо за проект) После того как начал вести инстаграм оформлять другие стало еще интереснее!

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Игорь
 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Аделя
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Егор
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
46 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннеров (превью) для 5 видео

    Нужно сделать дизайн баннеров (превью) для 5 видео на образовательном Youtube канале. Это исключительно дизайн статической картинки. Никакого видео монтажа! Каждое превью в 2 размерах: 1920х1080px и для анонса ...

    Баннеры50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 шаблона баннеров

    Добрый день, коллеги. Необходимо 3 psd шаблона баннеров для сайта. Размеры баннера 1920*640px Стилистика для каждого из баннеров во вложении,  просьба сохранить фон баннера и набор геометрических и прочих ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Баннер с анимацией

    Добрый день. Нужно сделать 4 баннера по шаблонам, но без потери в качестве. Максимальный объем файла - 120 КБ. Мы пытались, но не прошли модерацию из за плохого качества. Кто уверен в своих силах напишите ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Банер для рекламы вконтакте

    $10

    Нужно сделать банер 1080х607 для рекламы вконтакте. Реклама сайта с автокормушками для кошек и собак. По срокам 1-2 дня, работаю через безопасный платеж - комиссию беру на себя

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Гиф баннеры

    Требуется разработка гиф баннера, не более 60кб.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Нарисовать баннер для рекламы FB , Inst и ВК. Нужно креативное мышление, так как тема – регистрация товарных знаков.  - Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ - В отклике опишите , как ...

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать изображение-обложку

    $7

    Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче. 1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото). 2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно сделать 10 баннеров

    Нужно сделать 10 баннеров  и каждый дизайн в комплекте 320*240, 300*250, 600*300. Итого должно получиться 30 файлов Тематика пикантная Есть готовые примеры. ничего сложного нет - не нужно придумывать и креативить Сроки: ...

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    5 лет назад