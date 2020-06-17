Создать изображение-обложку

$7
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Завершен13 заявок893 просмотра
#1$7

Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче.

1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото).

2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из матча, или ваша идея.

3. Делаем красивую графику. Возможно на черном фоне, или размыто фоне стадиона, или еще как-то - решать вам. Ватермарки почистить если попались (с лупой смотреть не будем). Вставляем где-то титр: "Оборона" или "Прессинг" 

Может пригодится информация: разбор будет футбольного матча Франция - Молдова 2:1, от 14 ноября 2019 года.

Предоставить мне PSD файл.

Если понравится, то на днях закажу еще 4 аналогичных обложки.

5 лет назад
Zdorova1
Сергей 
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3 месяца назад

Победитель конкурса

iversonkz
Искандер 
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5 лет назад
#1
Человек победил в конкурсе дизайна. Внес изменения, все быстро и четко.
Приятно было сотрудничать! быстро отвечает, чётко и ясно объясняет оплату сразу произвел!

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iversonkz
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