# 1 — $ 7

Создать изображение-обложку. Суть изображения - тренер объясняет тактику в матче.

1. Вырезаем фигуру тренера (на выбор из представленных фото).

2. Берем одно из представленных изображений с тактическими рисунками, или скрином из матча, или ваша идея.

3. Делаем красивую графику. Возможно на черном фоне, или размыто фоне стадиона, или еще как-то - решать вам. Ватермарки почистить если попались (с лупой смотреть не будем). Вставляем где-то титр: "Оборона" или "Прессинг"

Может пригодится информация: разбор будет футбольного матча Франция - Молдова 2:1, от 14 ноября 2019 года.

Предоставить мне PSD файл.

Если понравится, то на днях закажу еще 4 аналогичных обложки.