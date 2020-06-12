Банеры для рекламы в яндексе. Комплексный интернет маркетинг под ключ

$37
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен13 заявок481 просмотр

Название сайта мелкое (smartsellgroup.ru)Верхний текст-вопрос, шрифт среднего размера (Нужно больше клиентов в автосервис?)Средний текст-предложение, шрифт крупный, жирный текст еще крупнее (Создание продающих сайтов под ключ)Текст-гарантия, шрифт крупный (с гарантией заказов)Кнопка не более 15% от баннера (Хочу больше клиентов!)Технические требования:• Наличие логотипа – обязательно• Название сайта – обязательно• Креатив или баннер должен иметь видимую по всему контуру рамку и непрозрачный фон• Фоновая картинка тематическая, затемнена для хорошей читаемости текста• Объем файла — не более 120 КБ;• Доступные форматы файла — JPG, PNG или GIF;• Размер креатива в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.• Тексты для креативов:• Комплексный интернет маркетинг под ключ• Мало клиентов?• Комплексный интернет маркетинг под ключ за 250.000 руб. с гарантией заказов!• Хочу больше продаж!

5 лет назад
Sveta_bogatenko
Елена 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

evzmeniy
Евгений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$40
1 день
Escrow
Отличный дизайн!
Отличній заказчик

Заявки фрилансеров

Святослав
 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
232 отзыва
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Кристина
 
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3 года назад
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16 дней назад
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5 лет назад
Анна
 
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17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
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Баннеры
Артем
 
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Был
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Виктор
 
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Виталий
 
42 года
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день назад
335 отзывов(-1)
5 лет назад
evzmeniy
Евгений 
38 лет
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33 года
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4 года назад
259 отзывов(-4)
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Денис
 
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4 дня назад
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Александр
 
53 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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