Требуется задизайнить 5 рекламных баннеров для Яндекс Директа (РСЯ). 3 квадратных баннера (600х600); 2 широкоформатных (1280х720). (Широкоформатные - просто расширенные по горизонтали квадратные). Тема: товарный бизнес. За всю работу оплата 400руб. Пример баннеров прикрепил к ...
Банеры для рекламы в яндексе. Комплексный интернет маркетинг под ключ
Название сайта мелкое (smartsellgroup.ru)Верхний текст-вопрос, шрифт среднего размера (Нужно больше клиентов в автосервис?)Средний текст-предложение, шрифт крупный, жирный текст еще крупнее (Создание продающих сайтов под ключ)Текст-гарантия, шрифт крупный (с гарантией заказов)Кнопка не более 15% от баннера (Хочу больше клиентов!)Технические требования:• Наличие логотипа – обязательно• Название сайта – обязательно• Креатив или баннер должен иметь видимую по всему контуру рамку и непрозрачный фон• Фоновая картинка тематическая, затемнена для хорошей читаемости текста• Объем файла — не более 120 КБ;• Доступные форматы файла — JPG, PNG или GIF;• Размер креатива в пикселях — 240×400, 300×250, 300×500, 300×600, 336×280, 640×100, 640×200, 640×960, 728×90, 960×640, 970×250.• Тексты для креативов:• Комплексный интернет маркетинг под ключ• Мало клиентов?• Комплексный интернет маркетинг под ключ за 250.000 руб. с гарантией заказов!• Хочу больше продаж!
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